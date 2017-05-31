Samanyolu Haber /Gündem / TEOG sonuçları açıklandı /31 Mayıs 2017 12:43

TEOG sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem ortak sınavları ile mazeret sınavlarının sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi"nden açıklandı.

TEOG sonuçları açıklandı



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 26 ve 27 Nisan'da gerçekleştirilen ikinci dönem merkezi ortak sınavları ile 20 ve 21 Mayıs'ta yapılan mazeret sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlanarak, sınav sonuçları "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi"nden duyuruldu. 

İkinci dönem merkezi ortak sınavlarına 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katıldı. Sınav sonuçları, e-okul sistemine öğrencilerin ders yazılı notu olarak işlendi. 

Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden öğrenebilecek.
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