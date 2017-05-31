Kabil'de bombalı saldırı: 80 ölü

Saldırıyla ilgili Ankara'da bir açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk büyükelçilik binasının da zarar gördüğünü belirtti. Çavuşoğlu, büyükelçilik personelinden yaralanan olmadığını da aktardı.

Bakanlık, büyükelçilik binalarının bulunduğu bölgede bu sabah meydana gelen patlamada 300'den fazla kişinin de yaralandığını ifade etti. Yaralılar arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğu kaydedildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombaları saldırıda en az 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölü sayısı ile ilgili açıklamayı Afganistan Sağlık Bakanlığı yaptı.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ TAHLİYE EDİLECEK





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıda Türk büyükelçilik binasının da hasar gördüğünü belirtirken, herhangi bir büyükelçilik personelinin yara almadığını belirtti. Çavuşoğlu, büyükelçilik çalışanlarının tahliye edileceğini belirtti.









Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Afganistan’ın başkenti Kabil’de bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırı birçok resmi kuruluş ve yabancı temsilciliğin bulunduğu bir bölgede meydana gelmiştir. Patlama Kabil Büyükelçiliğimizin binalarında da hasara neden olmuştur. Büyükelçilik personelimiz saldırıdan zarar görmemiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede dost ve kardeş Afganistan halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir" ifadesi yer aldı.