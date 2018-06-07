Samanyolu Haber /Ekonomi / Rest mi? Şimşek'ten Merkez Bankası'yla ilgili iddialı sözler /07 Haziran 2018 15:48

Rest mi? Şimşek'ten Merkez Bankası'yla ilgili iddialı sözler

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Mehmet Şimşek'ten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'yla (TCMB) ilgili 'bağımsızlık' çıkışı geldi

SHABER3.COM

Alman finans gazetesi Handelsblatt'a röportaj veren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TMCB'nin bağımsızlığına ilişkin Türk bürokratlar arasında fikir ayrılığı olup olmadığına ilişkin sorular sorulması üzerine "Merkez Bankası bağımsız kalacaktır, o kadar" açıklamasında bulundu.

Bilindiği gibi Merkez Bankası, yasalara göre para politikalarına yön verirken bağımsız hareket etmesi gerekiyor. Ancak özellikle Tayyip Erdoğan döneminde bu bağımsızlık kaybedildi. 

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Londra'da yatırımcılarla görüşmeye gittiği sırada TCMB ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı inecektir. Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek. Ülke yönetiminde yeni değiliz, görevi yeni devralmıyoruz ki; 16 yıldır ülkeyi aralıksız yönetiyoruz."
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