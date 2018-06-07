Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sevim, AKP'li yöneticilerin Saadet Partisi'ne oy vereceklerini kendilerine söylediklerini aktardı. Sevim, CHP 'ye dinsiz parti diyerek Saadet'in CHP ile yaptığı ittifakı eleştiren Fatih Erbakan'a da yanıt verdi.





KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, "Bizzat Ak Parti'nin yönetiminde olan insanlardan bizim arkadaşlarımıza Saadet Partisi'ne oy vereceğim diyenler var" dedi.





Fatih Erbakan'a tepki: Babasının tarifiyle palyaçoluk yapıyor!





Saadet Partili Sevim'in dikkat çeken açıklamaları şöyle:





"(Fatih Erbakan) CHP'nin dinsiz olduğuna nasıl karar veriyor? Müslüman olup olmadığı bizi ilgilendirmez. Çok büyük bir ayıp. Camide yanımıza bir CHP'li gelince saf mı değiştiriyor? Fatih Erbakan etrafındaki üç beş genç arkadaşla büyük bir hayal peşinde. Vakıf oyuncağı yetmedi yeni bir oyuncak arıyorlar. Milli Görüş camiasında partisinin bir karşılığı olmaz. Erbakan Hoca, Milli Görüş hareketinin tek bir partisi var o da Saadet Partisi'dir, Saadet Partisi dışında bir başkası çıkar biz de Milli Görüş partisiyiz derse palyaçoluk yapıyor olacaktır demişti. Şu anda babasının tarifiyle Fatih Erbakan'ın kuracağı partinin karşılığı palyaçoluktur."





"İslamcı değil Müslümanız"





"Genel Başkanımız ben İslamcı değil Müslümanım diyor. Gerçekten devrim niteliğinde bir çıkış bu. İslamcıyım dediğiniz zaman karşılığınız yüzde 2, Müslümanım dediğiniz zaman yüzde 99, herkes Müslüman. İslamcıyız dediğimiz zaman yüzde 98 bize sırtını dönüyor, bizden endişe ediyor."





"Müslüman denince akla, hırsızlık, rüşvet geliyor"





"Müslüman hırsızlık da yapabilir, çalabilir de, rüşvet de alabilir, rüşvet de verebilir, yalan da söyleyebilir, iftira da edebilir algısı oluştu. Şu anda müslüman denince insanın aklına bu geliyor."