Merkez Bankası faizleri önemli oranda artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16.50'den yüzde 17.75'e yükseltilmesine karar verdi.
Türkiye böylece dünyada Arjantin, Venezüella ve İran'ın ardından en yüksek faizi veren 4. ülke konumuna yükseldi.
Kararın ardından dolar yaklaşık yüzde 2 gerileyerek 4.45’lere indi. Avro da yüzde 1.5 değer kaybederek 5.28’lere çekildi.
Merkez Bankası dövizdeki artışla mücadele için geçtiğimiz günlerde 3 baz puan faiz artışı yapmış, dolardaki yükseliş durdurulmuştu. Bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısından da faiz artışı yapılacağı beklentisi yüksekti.