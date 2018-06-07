Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye mülteci kartını çıkardı... Yunanistan ile geri kabul anlaşması askıya alındı... /07 Haziran 2018 16:40

Türkiye mülteci kartını çıkardı... Yunanistan ile geri kabul anlaşması askıya alındı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerlerin serbest bırakılmalarına tepki gösteri. Çavuşoğlu, Yunanistan ile geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Bir gazetecinin "Yunanistan’da yargılandıktan sonra serbest bırakılan askerlerle ilgili bu ülkeye bir yaptırım olacak mı?’ sorusuna Çavuşoğlu şu yanıtı verdi:

Yunanistan’ın yaptığı kabul edilemez. Darbelerden en çok çeken ülke Yunanistan’dır. Hükümet bu konuyu gerçekten çözmek istiyor. Yunanistan’a Batı’dan çok büyük baskı var, özellikle Yunan yargısına. Onlara dışarıdan çok baskı var.

AB ile bir göçmen anlaşmamız var, bu uygulanıyor. Yunanistan’la ilgili bir de ikili düzeyde geri kabul anlaşmamız var, şu anda geri kabul anlaşmamızı durdurduk. Süreç tam bitmedi ama Yunanistan’a yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye mülteci kartını çıkardı... Yunanistan ile... Sonraki Haber >>

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Bu kez dili dolaştı, söylediklerinden kimse bir şey anlamadı

Bu kez dili dolaştı, söylediklerinden kimse bir şey anlamadı

Eski ABD Büyükelçisi: En büyük sorun S-400 anlaşması

Eski ABD Büyükelçisi: En büyük sorun S-400 anlaşması

Muharrem İnce'den Tosun Paşa'lı cevap

Muharrem İnce'den Tosun Paşa'lı cevap

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı: Siyasi rehineyim

Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı: Siyasi rehineyim

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:35:28