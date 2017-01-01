Az kalsın Koalisyonu bitiriyordu

Başkanlık sistemine ilişkin anayasa paketinin ‘oluşturulma ve olgunlaştırma’ sürecini Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adeta koalisyon ortağı gibi çalışıyor.

Bu ikili süreç içinde tam beş kez bir araya geldiler, ayrıca kurmayları aracılığıyla da en az 10 kez birbirlerine mesaj ilettiler. Ortaya çıkan pürüzler büyük ölçüde iki lider arasında yürüyen bu diyalog mekanizması içinde giderildi. İlginç olan bir nokta, iki siyasinin sık sık birbirlerinin olgunluğuna ve iş yapma biçiminden övgüyle söz etmeleriydi.





Gel gelelim bu yakınlaşma havası geçen hafta ciddi bir sarsıntı geçirdi. AKP’'nin kurmaylarından Cumhurbaşkanı Baş danışmanı Burhan Kuzu, bu işbirliğini az daha zora sokuyordu. Kuzu, partisi tarafından uyarılınca, MHP ve Devlet Bahçeli’nin gönlünü almak için art arda attığı tweet mesajlarıyla adeta bir rekor kırdı.





BAHÇELİ’DEN YILDIRIM’A SİTEM





Başbakan Yıldırım’ın yakın çalışma arkadaşlarına anlattığına göre, bir araya geldikleri son toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk kez kendisine sitemde bulunmuş. Yıldırım, “Sayın Bahçeli bu süreçte, son derece yapıcı ve olumlu tavır sergiledi. Ancak bazı arkadaşlarımızın MHP’ye yönelik söylemleri rahatsızlık yaratmış. Bunu bizzat iletti bana. Referandumdan sonra MHP diye bir partinin kalmayacağına ilişkin ifadeler olmuş. Arkadaşları uyarın MHP’ye karşı dikkatli dil kullansınlar” diye konuştu.





Bahçeli’nin toplantıda dikkat çektiği ismin, katıldığı bir TV programında, “başkanlık sistemine geçilmesinin ardından sadece AKPi ve CHP’nin kalacağını” söyleyenin AKP'li Burhan Kuzu olduğu anlaşıldı. Bu sözler, hem MHP’lileri kızdırmış, hem de MHP’deki muhalif lider adayları tarafından Bahçeli’ye karşı kullanılmıştı.





Sorun çıkarttığının farkına varan Kuzu, hemen pozisyon aldı ve art arda attığı tweet mesajlarıyla “MHP’yi ve MHP’li kardeşlerini ne kadar sevdiğini” uzun uzun anlatmak zorunda kaldı. Kuzu, mesajlarında özetle şunları söyledi: “Sağduyu sahibi MHP’li kardeşlerime; Benim MHP hakkında söylemediğim sözleri, bazı Yurtta Sulh Konseyi üyeleri çarpıtarak veriyor. Dikkat!!... Cumhurbaşkanlığı modelinde, MHP her zaman devlet yönetiminde söz sahibi olacaktır. Bu böyle biline. Fitneciler yine iş başında. Ama beyhude... MHP, cumhurbaşkanlığı sistemine destek vermekle, bu aziz Türk Milletine en büyük hizmetini yapmaktadır. Bundan rahatsız olanlar kuduruyorlar...”





Başkanlık paketinin Genel Kurul’daki kritik görüşme sürecinde fire olmaması için ince hesaplar yapan AKP yönetimi olası bir yol kazasını önlemek için işi çok sıkı tutuyor. Yeni AKPi söyleminde MHP’ye karşı bir “kardeşlik” dilinin kullanıyor. MHP'liler de eski söylemleri unutmuş gözüküyorlar





Burhan Kuzu ne demişti

Başkanlıkta iki parti olacak...

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, katıldığı Habertürk TV’de yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programında açıklamalarda bulundu. Başkanlık sisteminin iki partili olacağını söyleyen Burhan Kuzu, bu partilerin de AKP ve CHP olacağını açıkladı. Geçen günlerde eski AKP Milletvekili Mehmet Ocaktan da aynı açıklama da bulunmuştu.



