Diyarbakır'daki Ezidi kampı boşaltıldı





800'ü aşkın çadırın bulunduğu Yenişehir Fidanlık kamp sakinlerinin büyük bir bölümü Pazar gününden beri Midyat'taki kampa naklediliyordu. Kalan yaklaşık 20 aile de bugün nakledildi.





2014 yılı Ağustos ayında Irak'ın Sincar bölgesine IŞİD tarafından yapılan saldırı sonucunda on binlerce Ezidi bölgeyi terk etti. Bu Ezidilerden bazıları Türkiye'ye gelmişti.

Diyarbakır'a yaklaşık 7 bin Ezidi geldi ancak ilerleyen yıllarda içinde bu sayı çok azaldı. Avrupa'ya gidenler ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne dönenler oldu.

Yenişehir'deki kampın masrafları, Diyarbakır Büyükşehir ve Yenişehir Belediyeleri ile kentteki çeşitli sivil toplum örgütlerinin desteğiyle sağlandı.

DBP'li Yenişehir Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra ise kampın geleceği tartışılmaya başlandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Felekas Uca, kampın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlandığını öne sürmüş, bundan sonra kampta kalan Ezidilerin durumunun ne olacağına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir soru önergesi vermişti.

'Alıştığımız kamptan kışta, kıyamete çıkartılıyoruz'

Tahsin, ailesiyle Yenişehir Fidanlık kampında kalan son Ezidilerden. Çarşamba günü Ezidlik inancında kutsal kabul edildiği için taşınmayı Perşembe gününe ertelediklerini anlattı.

Midyat'a giden ailelerin çadırlarının yıkıldığını öne süren Tahsin, kampın şu anki halini Şengal'den kaçtıkları güne benzetiyor:





"Ağustos'un kavurucu sıcağında yurdumuzdan kaçtık, şimdi de alıştığımız, bu kamptan bu kışta, kıyamette zorla çıkartılıyoruz. Kadınlarımız, çocuklarımızın çaresizliği aynı Şengal'den kaçtığımız gün gibi."

Tahsin, kampta kalmak istediklerini ancak yetkililerinin kampın 30 bin lira elektrik borcunun biriktiğini, gitmezlerse bu borcu kamp sakinlerinden tahsil edeceklerini söylediklerini iddia etti:





"Elektrikle ısınıyoruz, bize kampın 30 bin liralık elektrik borcu olduğunu, Midyat'a gitmezsek bu borcu tahsil etmek zorunda kalacağımızı söylediler. Bir de yiyecek için de en az 100 lira olması gerekiyormuş. Onu da bizim karşılamamız gerekiyormuş. O kadar paramız olsa bu kamplarda niye kalalım ki?"





Tahsin, mülteci statüsünde olmadıkları için ikamet belgelerinin olmadığını bu yüzden de kampa gitmekten başka çarelerinin olmadığını anlattı.





Tahsin şunları söylüyor:

"Birkaç aile İstanbul, Aksaray gibi yerlere gitti. Daha önce oralara giden akrabaları olmuş, onların yanına gittiler. Biz de Diyarbakır'da gerekirse köylerde kalmak istediğimizi söyledik ama ikamet belgemiz yok, hiçbir yere gidemiyoruz, bize yardım edebilecek belediyeler de kalmadı.

"Midyat kampına giden aileler de mağdur, üç gündür açıkta kalan aileler varmış. Telefonda konuştuklarımız ağlıyor, orada da koşulların iyi olmadığını söylüyorlar."





'Hâlâ çadır verilmeyenler var'





Midyat kampına giden İlyas, tüm ailelere yeterli sayıda çadır verilmediğinden şikâyetçi.

O da Tahsin gibi, içinde bulundukları durumu Şengal'den kaçtıkları ilk güne benzetiyor.

"Kadınlarımız, çocuklarımız ilk gün gibi ağlıyorlar. Hepimiz o kampa alışmıştık, herkes birbirini tanıyordu. Şimdi buraya çok yabancıyız" diyor.

Kızının ailesiyle 14 kişi olduklarını buna karşılık bir çadır verildiğini iddia ediyor.

"Bize bir çadır verdiler, yedi kişi dışarda kaldık. Çocuklar ve kadınlar çadırda kaldık, erkekler de tanıdıklarının, akrabalarının çadırına gittiler. Eşyalarımız dışarda, yağmurda çamurda. Bize verilen çadırda da elektrik yok."

İlyas, kampta kalan Suriyeli Arap Mültecilerinin bir bölümünün Gaziantep'e nakledildiğini, Ezidilerin, Araplardan boşalan çadırlara yerleştirileceğini söyledi.









"Kampa gittiğinizde 'her şey tamamdır' denildi ama hâlâ çadır verilmeyen insanlar var. Suriyelilerin Antep'e nakledilmesinin tamamlanmasını bekliyorlar. Çadır istediğimizde bize fazla konuşmayın diyorlar. Her tarafta polis var ve halimizden şikâyet etmeye korkuyoruz. Bir arkadaşımız fazladan bir çadır istediği için birkaç saat gözaltına aldılar, konuşamıyoruz, derdimizi anlatamıyoruz" dedi.

2014 yazında Yenişehir Belediyesi'ne ait Fidanlık piknik alanı, kente gelen Ezidilerin kalması için bir kamp alanına dönüştürülmüştü.

Kampta kurulan 800'ü aşkın çadırda 4 bini aşkın Ezidi kalıyordu.

Kamptan ayrılanlarla sayı son olarak 1200'e düşmüştü.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesine kayyum olarak tanan Yenişehir Kaymakamı Mehmet Özel'den kampın durumuyla ilgili değerlendirme almak istedik ancak belediye ve kaymakamlıktan kendisine ulaşamadık.