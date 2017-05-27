Samanyolu Haber /Gündem / Ramazan öncesi büyük şok Satışa hazır 5 ton domuz eti ele geçirildi /27 Mayıs 2017 04:51

Ramazan öncesi büyük şok Satışa hazır 5 ton domuz eti ele geçirildi

Aydın'da yaklaşık 5 ton domuz eti ele geçirildi. Etler, satışa hazır halde bulundu.

SHABER3.COM

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, yaklaşık 5 ton satışa hazır domuz eti ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Taş ait ahırlarda domuz kesildiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Düzenlenen operasyonla, ahırlarda kesilerek satışa hazır hale getirilmiş, yaklaşık 5 ton domuz eti bulundu.

Koçarlı Belediyesi Zabıta ekipleri, domuz etlerini kepçeyle traktörlere yükleyerek belediye tarafından belirlenen bölgeye götürüp imha etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi
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