Komisyon Başkanı sahte belge ile rapor hazırlamış

Genelkurmay başkanı ve MİT Müsteşarı gibi kritik isimleri dinlemeyen, tam bir karalama ve iftira raporu hazırlayan 15 Temmuz darbe araştırma komisyonu başkanı Reşat Petek’in rapora sahte belgeler koyduğu ortaya çıktı. Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek’in gösterdiği CHP belgesi ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu açıklama yaptı. Erdoğdu, Fetullah Gülen’in CHP’ye bağış yaptığı iddia edilen belgenin sahte olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek’in komisyon raporunu açıklarken gösterdiği, Fetullah Gülen’in 1967 yılında CHP’ye bağış yaptığı tahsilat makbuzu olduğu iddia edilen belgenin sahte olduğunu söyledi.













“İNTERNETTEN SATILAN BELGE”





Darbe komisyonunun CHP’li üyesi Erdoğdu, belgeye ilişkin şunları söyledi: “Bu belge internet satış sitelerinde koleksiyoncular tarafından asılan boş makbuzların temin edilerek sonradan üzerine doldurulması sonucu elde edilmiştir. Bu makbuzlar seri halde İnternet sitelerinde satılmaktadır. Bir çocuk zekasıyla bu makbuz satın alınmış üzerine gülenin bağış yapmış gibi gösterilerek sahtekarlıkla bağış yaptığı gösterilmiştir. 5 bin lira o tarihte 560 dolar bir vaiz maaşı ortada. Bu kadar ahmakça ve vicdansızca ahlaksızca bu iftiranın atılmasını kınıyoruz bu iftirayı yargıya taşıyacağız. Kontrollü darbenin, kontrollü raporu iftira ile yürümektedir. Bir iftirayla ikiz kardeşlerini CHP’ye yamamaya çalışıyorlar. Darbe dediğiniz bu bunu yapanlar hukuk önünde de verecekler hesabını, millete de Allah’a da verecekler. Reşat Petek bu sahtekarlığın kullanıcısıdır. Sitelerde bu makbuzlar satılmaktadır. Kime satıldığı bellidir. Yargı cesaretle üzerine giderse kimin aldığı görülecektir. Bu açıklamayı raporun içinde görmedik. Madem böyle ciddi iddian, önemli belgelerin var niye raporun metnine yazamadın Reşat Petek. Bu komisyon raporu diye yutturulmaya çalışılan AKP iftirası darbenin siyasi ayağını saklamaya yöneliktir. Bu darbe araştırma komisyonu raporunda bir tek siyasi ayak yoktur. Bu siyasi ayağı gizleme çabasıdır”





PETEK NE DEMİŞTİ?





Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, basın toplantısında CHP’ye Gülen’in para yardımı yaptığına dair bir evrak göstererek şöyle konuşmuştu: “Dikkat çeken belgelerden bir tanesi, kendisi ilkokul mezunu olmadan vaizliğe atandı. 1967 yılında bakıyorsunuz bir partiye, CHP’ye bir tahsilat 5 bin lira bağışta bulunduğu anlaşılıyor. Sözüm yanlış anlaşılmasın ama bu örgütün amaçlarına hizmete edeceğini düşündüğü siyasi partilerle işbirliği yapabildiğini gösterdiği bir belge olarak…”