Almanya'da iltica başvurusu kabul edilenlerin sayısı arttı

Almanya'ya iltica başvurusu kabul edilen Türk vatandaşlarının sayısında geçen ay önemli artış kaydedildi. İçişleri Bakanlığı'nın Sol Parti'nin konuyla ilgili soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) Nisan ayında Türk vatandaşlarının yaptığı 828 başvuruyu değerlendirerek, yüzde 28'ine sığınma hakkı tanıdığı belirtildi. Bir önceki ayda bu oranın yüzde 8,7 oranında olduğu, Ocak-Mart ayları arasında ise başvuruların yüzde 7,5'ine olumlu yanıt verildiği kaydedildi.





Almanya'ya Türkiye'den yapılan iltica başvurularının artmasına ilişkin Alman Haber Ajansı dpa'nın sorularını yanıtlayan Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, federal Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik siyasetini eleştirdi. "NATO ortağına yönelik her türlü desteğin Türkiye'de siyasi takibata uğrayanların durumunu kötüleştirdiğini" savunan Dağdelen, bu nedenle de desteğe son verilmesi talebinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıta göre, Nisan ayında Türkiye'de 360 iltica başvurusu yapıldı. Bu sayının bir önceki aya göre 135 daha az olduğu kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemindeyse Türkiye'den 336 kişinin iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık 450 subay ve diplomattan iltica başvurusu





Türkiye'den Almanya'da iltica başvurusu yapanlar arasında üst düzey subay, diplomat ve kamu görevlilerinin bulunduğu da dikkati çekiyor. İçişleri Bakanlığı sözcüsünün bugün Berlin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgi veremeyeceğini belirtti. Ancak sözcü, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları arasında 217'sinin diplomatik pasaporta, 220'sinin de kamu görevlilerine verilen hizmet pasaportuna sahip olduğunu söyledi.





Süddeutsche Zeitung ile Alman kamu yayıncılık kuruluşları NDR ve WDR'in ortak haberinde, Türkiye'deki darbe girişimine karıştığı gerekçesiyle aranan iki üst düzey subayın Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtilmişti. Haberde, bir albay ve bir yarbayın 12 Mayıs'ta Yunanistan'ın Kandiye (Heraklion) kentinden Frankfurt'a geldiği kaydedilmişti.





Üst düzey subay ve diplomatlara Almanya'ya sığınma hakkı tanınması Türk hükümetinin tepkisini çekiyor. Ankara, Alman vekillerin İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etme izni verilmemesine gerekçe olarak Türk subaylara sığınma hakkı tanınmasını göstermişti.