Rakı masasında rabia işareti yapan bakın kim çıktı....

CHP Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’na hapis cezası veren yargıç hakkında, “Masasında Rabia işareti yapılan bir rakı sofrası, önünde rakı kadehi yargıcın, masanın ortasında Sayın Bülent Turan’ın fotoğrafı, hep birlikte rakı içiliyor.” dedi.

















“O Hakim, Rabialı Rakı Masasında”





İşte CHP milletvekili Muharrem Erkek’in o açıklaması;





“Bu tip masalarda oturan bir yargıçtan adalet beklemek mümkün müdür?”





“Masasında Rabia işareti yapılan bir rakı sofrası, önünde rakı kadehi yargıcın, masanın ortasında Sayın Bülent Turan’ın fotoğrafı, hep birlikte rakı içiliyor. Yargıçlar bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır, aynı zamanda da bağımsız ve tarafsız gözükmek zorundadırlar. Hele hele, küçük bir ilçelerde bu tip masalarda oturan bir yargıçtan adalet beklemek mümkün müdür?”





“Rabia işareti yapan bir kişi, hâkimle masada rakı içiyor”





“7 Haziran genel seçimlerinden önce Bayramiç’te bir yemek yiyor, bir rakı sofrası. Olabilir, insan rakı sofrası kurabilir. Fotoğraf çektiriyorlar. Masada biri Rabia işareti yapıyor. Herkesin önünde rakı kadehi, bu hâkimin önünde de rakı kadehi ve fotoğraf çeken kişi daha sonra bunu sosyal medyada paylaşıyor. Masada AK Parti Sayın Grup Başkan Vekili Bülent Turan’ın resmi de var.