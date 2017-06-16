Samanyolu Haber /Sağlık / Aziz Sancar'dan yeni keşif /16 Haziran 2017 14:10

Aziz Sancar'dan yeni keşif

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ve ekibi, sigaranın insan DNA’sına verdiği zararı haritalandıran ve nasıl olduğunu gösteren bir keşfe imza attı.

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Sigara içmenin insan DNA’sında zarara yol açtığı biliniyordu, bu yeni keşif ise bunun mekanizmalarını ortaya koyarak, olası tedavi yöntemlerinin önünü açabilecek. North Carolina Üniversitesi’nde Biyokimya ve biyofizik profesörü olan Sancar keşifle ilgili, “ABD’deki kanser ölümlerinin yüzde 30’undan sorumlu olan kansorejen maddenin oluşturduğu zararı yüksek çözünürlüklü olarak görüntüleyebildik” diye konuştu.

EN ÇOK TÜTÜNDE VAR

Tütün bitkisinin yanmasıyla ortaya çıkan benzo[a]pyrene adlı bu kansorejene maruz kalmak, kansere yol açmasının yanı sıra üreme sistemine de zarar veriyor. Orman yangınları, dizel motorlar ve hatta mangalda yiyecek pişirmek de bu kansorejenin solunmasına yol açıyor. Ancak söz konusu kansorejenin insan dokusuna nüfuz etmesine en fazla yol açan durum sigara tüketilmesi…

FARKINDALIK ARTAR

Daily Express gazetesindeki habere göre Prof. Sancar, “Eğer bizim keşfimiz, sigara içmenin ne kadar zararlı olduğuna dair farkındalığın artmasına yol açarsa ne mutlu bize” dedi.

İLAÇ ÜRETİLEBİLİR

Aziz Sancar, “Eğer bu DNA hasarının genomun tamamında nasıl onarıldığını bilebilirsek bu ilaç üreticileri için de faydalı bir keşif haline gelebilir” vurgusunda bulundu.
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