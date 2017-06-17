Putin'den 15 Temmuz çıkışı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuştu.







'The Putin Interviews' (Putin Röportajları) belgesel filmi için ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'a demeç veren Putin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin darbe girişiminde yer aldığını hiçbir zaman bana söylemedi. Ama ben şu mantıktan yola çıkabilirim: Eğer Gülen, gerçekten de darbe girişiminde yer aldıysa —ki bu konuda bir fikrim yok-, o zaman ABD istihbarat güçlerinin olup bitenlerden haberdar olmamasını tasavvur etmek çok zor."











ABD MECLİS İSTİHBARAT ŞEFİ 'KANIT YOK' DEMİŞTİ

Darbe girişiminin ardından ABD istihbaratı adına şu ana dek ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin Cumhuriyetçi Partili başkanı Devin Nunes en yetkili isim olarak konuşmuştu, Bir televizyon kanalına konuşan Nunes, Gülen'in darbe ile ilgisi hakkındaki soruya şunları demişti:



''Erdoğan hükümeti giderek daha otoriter bir hale geliyor. NATO’da olan Türkiye uzun süredir bizim güçlü bir müttefiğimiz. Aslına bakarsanız onlar (Erdoğan hükümeti) şimdi giderek güvenilir bir müttefik olmak konusunda daha da çok ve çok endişe verir bir duruma gelmekteler. Böyle birini iade eder miyiz bilmiyorum. Gülen’in [darbeye] karıştığına dair herhangi bir kanıt görmedim. Eğer karışmışsa bu tabi ki farklı bir durum. Ama Türkiye ile bizim ilişkilerimiz gergin. Ve IŞİD’i Irak ve Suriye’den çıkartmaya çalıştıkça daha da zorlu bir hal alacak.''

