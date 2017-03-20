Flaş! ABD Kongre İstihbarat Şefi: Gülen'in darbeye karıştığına dair kanıt görmedim

Cumartesi günü Alman İstihbaratı BND’nin Şefi Bruno Kahl’ın Alman basınına verdiği mülakat ve o mülakatta ‘Gülen’in darbenin arkasında olduğuna dair ikna edici kanıtları görmedik’ haberinden sonra bu kez de ABD’nin Meclis İstihbarat Şefinden benzer bir açıklama geldi.







ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin Cumhuriyetçi Partili başkanı Devin Nunes, Pazar günü katıldığı Fox TV’deki Chris Wallace’ın programında Fethullah Gülen Hocaefendi'nin iadesi ve darbe ile ilgisi iddiası hakkında çok önemli bazı açıklamalar yaptı.





İstihbarat Komitesinin başkanı Devin Nunes aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti’den ve Başkan Trump’ın yakın müttefiği olarak biliniyor. Devin Nunes, Wallace’in kendisine Trump’ın Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeyi düşündüğü yönünde Türkiye’den gelen bazı haberlerin olduğunu bunun doğru olup olmadığı yönündeki sorusu sonrası ”Erdoğan hükümetinin giderek otoriter hale geldiği” ve ”ABD ile Türkiye ilişkilerinin gergin olduğu” ”Gülen’in darbeye karıştığı yönünde kanıt görmediği” ve ”ABD ve Türkiye ilişkilerinin IŞİD’in Irak ve Suriye’den çıkartılma gayreti ile daha da zorlaşacağını” öngördüğü oldukça sert bir cevabı göze çarpıyor. Nunes, IŞİD’i Irak ve Suriye’den çıkarmaya çalıştıkça Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin neden daha zorlaşabileceği konusunda ise daha detaylı bir açıklamada bulunmadan program sonlanıyor.





Bu cevabın Trump’ın en güçlü müttefiklerinden birinden ve ABD İstihbarat Kurumları ile yakından, el ele çalışan bir Cumhuriyetçi liderden gelmesi bu görüşlerin ABD kurumlarının Erdoğan yönetimi hakkındaki görüşleri olarak yorumlanabilir.





Programdaki diyalog şöyle:





Chris Wallace: Türkiye’den yeni bir haber var. Türkiye, Trump yönetiminin Fethullah Gülen’i iade etmeyi düşündüğünü söylüyor. Bu ülkede uzun süredir yaşayan İslam din adamı Gülen’in Erdoğan’a karşı yapılan başarısız darbenin mimarı olduğunu iddia etmekteler. Bu konu hakkında bildiğiniz birşey var mı?





Cumhuriyetçi Devin Nunes: Bu söylediğinize inanmakta oldukça güçlük çekiyorum. Erdoğan hükümeti giderek daha otoriter bir hale geliyor. NATO’da olan Türkiye uzun süredir bizim güçlü bir müttefiğimiz. Aslına bakarsanız onlar (Erdoğan hükümeti) şimdi giderek güvenilir bir müttefik olmak konusunda daha da çok ve çok endişe verir bir duruma gelmekteler. Böyle birini iade eder miyiz bilmiyorum. Gülen’in [darbeye] karıştığına dair herhangi bir kanıt görmedim. Eğer karışmışsa bu tabi ki farklı bir durum. Ama Türkiye ile bizim ilişkilerimiz gergin. Ve IŞİD’i Irak ve Suriye’den çıkartmaya çalıştıkça daha da zorlu bir hal alacak.





Kongre İstihbarat Komitesi







Kongre İstihbarat Komitesi oldukça önemli bir Komite zira bu komite ABD İstihbarat Kurumlarını denetlemekle görevli ve başkanları da istihbarat konularında hayli bilgilendirilmekteler. İstihbarat Komitesi FBI ve Trump-Rusya konularını soruşturmakta öncelikli rol alıyor. Pazartesi günü FBI direktörü gelerek Trump ile Rusya arasındaki bağlar hakkında konuşma yapacak ve sorulara cevap verecek.





Chris Wallace muhafazakar yönüyle bilinen ama ABD’de çok saygı duyulan gazetecilerden biri olarak biliniyor.





İlhan Tanır/ WashingtonHattı