FLAŞ... ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

Washington Emniyet Müdürlüğü (Metropolitan Police Department – MPD) Türk Büyükelçiliği Rezidansı önündeki kavganın peşini bırakmıyor.





Perşembe sabahı Washington’ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham ve Belediye Başkanı yardımcısı Kevin Donahue tarafından yapılan basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 koruması da içinde olmak üzere 18 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. Bu 18 kişiden Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin tutuklandılar. Eyüp Yıldırım’ın kefaletle serbest kalma talebi reddedildi ve hakkında 19 yıl hapis cezası istendi.



