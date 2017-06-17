FLAŞ... ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

Washington Emniyet Müdürlüğü (Metropolitan Police Department – MPD) Türk Büyükelçiliği Rezidansı önündeki kavganın peşini bırakmıyor.
Perşembe sabahı Washington’ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham ve Belediye Başkanı yardımcısı Kevin Donahue tarafından yapılan basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 koruması da içinde olmak üzere 18 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. Bu 18 kişiden Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin tutuklandılar. Eyüp Yıldırım’ın kefaletle serbest kalma talebi reddedildi ve hakkında 19 yıl hapis cezası istendi.
Washington Hattı sitesinden İlhan Tanır'ın haberine göre ise Washington Emniyet Müdürlüğü bu kez video yayınlayarak 8 şüphelinin daha resmini göstererek, bu şüpheliler hakkında bilgileri olanların Washington Emniyetine bilgi vermeleri istendi.
Aşağıda videoda bu kişilerin resimleri görülüyor. Resimlerin 16 Mayıs günü Türk Büyükelçilik Rezidansı önündeki kavgadan alındığı anlaşılıyor.
Videodan anlaşıldığı kadarıyla burada aranan ‘şüphelilerin’ çoğu yine Erdoğan’ın korumaları. Bu şartlarda Erdoğan’ın 20’ye yakın korumasının ABD tarafından arandığı anlaşılıyor.
Erdoğan’ın Perşembe günü korumaları hakkında çıkarılan tutuklama kararından sonra gösterdiği sert tepki ve ‘bu nasıl hukuktur’ sözünden sonra ortaya çıkan şüpheliler listesinde de yine Erdoğan’ın korumaları olduğu sanılan yeni fotoğraflar dikkatlerden kaçmadı.
İşte yukarıdaki videoda 8 şüpheli olarak konan resimler:
Perşembe günkü basın toplantısında aşağıda ismi bulunan Erdoğan’ın 12 koruması hakkındaki suçlamalar ile birlikte yakalama kararı çıkmıştı.
*Turgut Akar, a Turkish security official, charged with misdemeanor Assault or Threatened Assault in a Menacing Manner
*Ismail Dalkiran, a Turkish security official, charged with misdemeanor Assault or Threatened Assault in a Menacing Manner
*Servet Erkan, a Turkish security official, charged with felony Assault with Significant Bodily Injury and misdemeanor Assault or Threatened Assault in a Menacing Manner
*Tugay Erkan, a Turkish security official, charged with felony Assault with Significant Bodily Injury and misdemeanor Assault or Threatened Assault in a Menacing Manner
*Ahmet Karabay, a Turkish security official, charged with misdemeanor Assault or Threatened Assault in a Menacing Manner
*Feride Kayasan, a Turkish security official, charged with misdemeanor Assault or Threatened Assault in a Menacing Manner
*Lutfu Kutluca, a Turkish security official, charged with misdemeanor Assault or Threatened Assault in a Menacing Manner
*Mustafa Murat Sumercan, a Turkish security official, charged with felony Assault with Significant Bodily Injury and misdemeanor Assault or Threatened Assault in a Menacing Manner
*Gokhan Yildirim, a Turkish security official, charged with felony Assault with Significant Bodily Injury
*Ismail Ergunduz, a Turkish security official, charged with felony Assault with Significant Bodily Injury and misdemeanor Assault or Threatened Assault in a Menacing Manner
*Mehmet Sarman, a Turkish security official, charged with felony Aggravated Assault and misdemeanor Assault or Threatened Assault in a Menacing Manner
*Hamza Yurteri, a Turkish security official, charged with felony Aggravated Assault and misdemeanor Assault or Threatened Assault in a Menacing Manner
*Mahmut Sami Ellialti, charged with felony Aggravated Assault and felony Assault with Significant Bodily Injury
*Ahmet Cengizham Dereci, charged with felony Assault with Significant Bodily Injury and misdemeanor Assault or Threatened Assault in a Menacing Manner
Washington Hattı