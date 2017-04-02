Samanyolu Haber /Gündem / Alman İstihbaratçı: Batı, sarayı dinlediği için gerçeği biliyor /02 Nisan 2017 21:54

Alman İstihbaratçı: Batı, sarayı dinlediği için gerçeği biliyor

Almanya'da sözüne oldukça itibar edilen istihbarat uzmanı Erich Schmidt-­Eenboom, katıldığı ZDF televizyonunda yayınlanan gazeteci Maybrit İllner'in sunduğu tartışma programında 15 Temmuz darbe girişimini yorumladı

Alman İstihbaratçı Erich Schmidt-­Eenboom: 'Sarayı dinlediği için' Batı gerçeği biliyor

Programda, 'BND, CIA gibi batılı istihbarat örgütlerinin bulgularına bakarak darbe girişimini Gülen hareketinin organize ettiğini söylemek mümkün değil, bu konuda en küçük bir kanıt dahi yok' diyen Schmidt-Eeenboom'a göre yaşananlar, gerçek bir darbeden kaçmaya çalışan Erdoğan'ın ön alma hamlesi ve kurgusu.

Sunucu Illner'in, 'ama Erdoğan Gülen hareketini suçluyor' sözlerine Erich Schmidt-Eenboom şu karşılığı verdi:
Çünkü onları kriminalize edip ortadan kaldırmanın en kolay ve rahat yolu bu idi. Erdoğan atom bombasına dayanıklı saray inşa ettirdi ancak buradan bazı sırlarının yayılmasını engelleyemiyor. Batılı istihbarat servislerinin verdiği bilgilerle anladığımız kadarıyla saraydaki dinlemelere karşı üst düzey önleme rağmen bazı bilgiler buradan sızmış. CIA ve diğer bazı istihbarat örgütleri en gizli komünikasyon sistemlerine bile sızabilecek donanıma sahip. Bu istihbarat servislerinin bulgularına göre 15 Temmuz'da yaşanan tamamen sözde, uydurma bir darbeydi.''

Özellikle BND ile yakın ilişkileri bilinen Erich Schmidt-Eenboom'un BND faaliyetleri ile ilgili çok sayıda eseri ve makalesi de bulunuyor. Schmidt-Eenboom, bu anlamda özellikle Alman basınının güvenlik ve istihbarat konularında ilk müracaat ettiği isimlerden biri olarak biliniyor
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