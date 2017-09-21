Samanyolu Haber /Gündem / Preet'le 'takipte kalın' /21 Eylül 2017 10:21

Preet'le 'takipte kalın'

Zarrab dosyasına da bakan, Trump tarafından görevden alınan New York eski Başsavcısı Bharara radyoda program yapmaya başladı

Preet'le 'takipte kalın'

 İran'a uygulanan ambargoyu deldiği, para akladığı ve yolsuzluğa karıştığı suçlamaları ile yargılanan Reza Zarrab davasının eski savcısı Preet Bharara radyocu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra işine son verdiği New York eski Başsavcısı Bharara bundan sonraki hayatında medya sektöründe çalışmalarıyla gündeme gelecek.

Bir radyo programı sunmaya başlayan Bharara, aynı şirkete ait haber ve eğlence sitelerine yazılar yazmaya başladı.

Programın ismi ise dikkat çekiyor. Bharara, savcılık döneminde basın toplantılarını bitirirken kullandığı “Stay Tuned” (Takipte Kalın) ifadesini, sunacağı podcast programının da ismi yaptı.


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