Almanya'dan Sabah'a vergi cezası ve icra

Erdoğan Ailesi'nin yönettiği Sabah gazetesinin "Almanya, Sabah'ın yayınlarından rahatsız oldu. 5 milyon Türk'ün ilgiyle takip ettiği manşetleri devlet eliyle susturmak için yasalar devreye sokuldu. Almanya, Sabah'a resmen savaş ilan etti. Yıllardır özgür basın, demokrasi ve insan hakları yalanıyla göz boyayan Almanya devleti, Avrupa'daki Türklerin özgür sesi olarak yayın hayatını sürdüren Sabah'ı susturmak için akıl almaz yöntemler uygulamaya başladı. 20 yıldır Avrupa'da yayın yapan Sabah, örneği görülmemiş denetim kıskacına alındı. Hukuk dışı yöntemlerle Sabah'ı kıskaca alan Alman vergi makamları, kurumumuza acımasız bir vergi cezası kesti, icra takibi başlattı" iddiaları yer aldı.





İşte o gazete:









