Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Eğitim için Batı'ya gidenler ajan oldu /21 Eylül 2017 10:13

Erdoğan: Eğitim için Batı'ya gidenler ajan oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eğitim için Batı'ya gönderilenlerin çoğu zaman Batı'nın sadece kültürünü alarak, benliklerini de kaybederek ülkelerine döndüklerini söyledi. Erdoğan, kendilerinden ülkeleri için kurtuluş reçetesi hazırlaması beklenenlerin Batı'nın gönüllü ajanları haline geldiklerini ifade etti.

SHABER3.COM

ABD'de bulunan Erdoğan yine ilginç sözler söyledi.

Konuşmasında, yaklaşık iki asırdır ülke olarak yurt dışına öğrenci gönderildiğini belirten Erdoğan, Osmanlı Devleti'nin son döneminde devletin zayıflamasının önüne geçebilmek için idareciler tarafından Batı'ya öğrenci göndermenin bir çözüm yolu olarak görüldüğünü anlattı.

İlim ve fen tahsili için Batı'ya gönderilenlerin çoğu zaman Batı'nın sadece kültürünü alarak, benliklerini de kaybederek ülkelerine döndüklerini dile getiren Erdoğan, kendilerinden ülkeleri için kurtuluş reçetesi hazırlaması beklenenlerin Batı'nın gönüllü ajanları haline geldiklerini ifade etti.

'BUNLARIN İHANET EDEMEYECEKLERİ HİÇBİR DEĞER, HİÇBİR İLKE YOKTUR'

Erdoğan, "Kendi milletine tepeden bakan, kendi değerlerinden tiksinen bu sözde aydınların bize verdikleri zararı emin olun düşman dahi vermemiştir. Çünkü bunlar ülkesinin menfaatleri için çalışmak yerine yabancı şirketlerin, devletlerin, kurum ve kuruluşların çıkarlarına hizmet etmişlerdir. Geçmişte Türkiye'nin sanayi hamlelerini daha emekleme aşamasındayken sabote edenlerin bunlar olduğunu görüyoruz. Bu kesimlerin ülkemizin her açıdan dışa bağımlı olması için özel çaba harcadıklarına da şahit oluyoruz. Bunların ihanet edemeyecekleri hiçbir değer, hiçbir ilke yoktur" değerlendirmesinde bulundu.
<< Önceki Haber Erdoğan: Eğitim için Batı'ya gidenler ajan oldu Sonraki Haber >>

Preet'le 'takipte kalın'

Preet'le 'takipte kalın'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı

3 Dakikada eğitim sistemi

3 Dakikada eğitim sistemi

Meksika'da binalar böyle yıkıldı

Meksika'da binalar böyle yıkıldı

İşte Meksika'daki deprem anı

İşte Meksika'daki deprem anı

Erdoğan Amerikan Musevi liderlerle görüştü

Erdoğan Amerikan Musevi liderlerle görüştü

Akşener'den yeni partiyle ilgili açıklamalar

Akşener'den yeni partiyle ilgili açıklamalar

Türkiye nereye gidiyor?

Türkiye nereye gidiyor?

Aman Dikkat

Aman Dikkat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:05:17