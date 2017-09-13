Samanyolu Haber /Gündem / Bharara'dan ilginç Erdoğan tweeti /13 Eylül 2017 12:08

Bharara'dan ilginç Erdoğan tweeti

İranlı işadamı Reza Zarrab iddianamesini hazırlamasını New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, kendisini görevden alan Donald Trump yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Geçtiğimiz günlerde, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Halkbank yöneticilerinin adlarının, Zarrab dosyasına girmesinin ardından eski çalışma arkadaşlarını kutlayan ve ‘eski ofisim büyük ve önemli işler yapmayı sürdürüyor’ mesajını paylaşan Bharara, Salı akşamı da ilginç bir mesaj paylaştı.

ERDOĞAN’I CESARETLENDİRMEK, DUERTE’YE ÖVGÜ, DÜZMEK PUTİN’İ OKŞAMAK

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevinden alındıktan sonra New York Üniversitesi´nde hukuk dersleri vermeye başlayan Bharara, dünkü mesajında `Amerikalı olmayan nedir?´ sorusunu sorduktan sonra yanıtları da `Comey´i kovuşturmak´ (Eski FBI Başkanı), Arpaio´yu affetmek, (Irkçı fişleme yapan Arizona şerifi Joe Arpaio), Neo-Nazileri mazur görmek, Dreamers´ları (Hayalperestler-çocukken aileleri tarafından ABD’ye getirilen çoğunluğu Latin Amerika kökenli göçmenler) sınır dışı etmek, Erdoğan’ı cesaretlendirmek, Duerte’ye övgü düzmek (Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duerte), Putin’i okşamak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) şeklinde sıraladı. 


<< Önceki Haber Bharara'dan ilginç Erdoğan tweeti Sonraki Haber >>

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:45:28