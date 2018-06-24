HDP Suruç için YSK'ya gitti

HDP'nin YSK temsilcisi Pınar Akdemir, Suruç Yukarı Bostancı İlkokulu, Suruç Hürriyet İlkokulu, Suruç Süleyman Şah Orta Okulu, Suruç Anadolu Lisesi, Suruç GAP Anadolu Lisesi, Suruç Atatürk İlkokulu ve Suruç Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaşandığı ifade edilen ihlallerin incelenmesi ve önlem alınması için YSK’ya başvurdu.







Akdemir, YSK’ya sunduğu dilekçede, silahlı grupların seçmenleri tehdit ettiği, söz konusu okullarda toplu oy kullanıldığı, HDP müşahit ve sandık görevlilerinin darp edildiğine yönelik bilgiler paylaşarak, "Sandık kurulu üyeleri ve müşahitler yaşam bütünlüklerine gelecek bir saldırı endişesi ile gerekli itirazları yapma konusunda kaygı taşımaktadırlar. Bu sebeple konunun araştırılarak, acilen müdahale edilmesi gerekmektedir” ifadesini kullandı. Başvuruda 'YSK’nın her türlü provokasyonun engellenmesi için gerekli girişimlerde bulunması' istendi.





4 GÖZALTI VAR





Bu arada Suruç'taki bir diğer seçim usulsüzlüğüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç'ta usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişinin, oy pusulalarıyla birlikte gözaltına alındığını duyurdu.







Fakıbaba: Suruç'ta münferit bir olay olmuştur





Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suruç'ta yaşanan olayların münferit olduğunu söylerken "Seçimin başarısının, özellikle AK Parti'nin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyorum" görüşünü dile getirdi.





Fakıbaba, sosyal medyada Suruç'a yönelik paylaşımları değerlendirdi.





'EN SAKİN GEÇEN SEÇİMLERDEN BİRİ'





Fakıbaba, "Ortalama 15 yıldan bu yana siyasetin içerisindeyim. Birçok seçime girdim, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim en sakin geçen seçimlerden birisidir. İnşallah saat 5'e kadar da böyle devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu yüzden teşekkür ediyorum hemşehrililerime" ifadesini kullandı.