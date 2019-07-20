Suruç İçin Adalet Platformu: Bir yanımız eksik

Suruç patlamasının üzerinden dört yıl geçti. İlçe merkezinde yer alan Amara Kültür Merkezi bahçesinde Kobani'deki çocuklara oyuncak ve yardım eşyası götüren Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada IŞİD intihar bombacısı Abdurrahman Alagöz'ün patlattığı bomba ile 33 genç hayatını kaybetti, 100'den fazlası yaralandı.







Patlamanın yaşandığı Amara Kültür Merkezi kapısında Suruç Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi Tabelası asılı ama bina üç ay önce de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi tarafından kullanılmaya başlandı.





Valilik iki gün önce güvenlik nedeniyle basın açıklaması dahil tüm etkinlikleri yasaklarken, ilçe merkezinde yoğun bir güvenlik önlemi dikkati çekiyor. Çarşı merkezinde çekim yaparken beş dakika arayla farklı polis ekipleri tarafından GBT sorgusuna tabi tutuluyorum.





Suruç Patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri, SGDF, Suruç Adalet Arıyor Platformu üyeleri ise önceki yıllarda olduğu gibi bugün de Amara Kültür merkezi ve mezarlıkta bir anma programı gerçekleştirmek istiyor. Yasak kararından dolayı üzgünler ama valilik ile yapılan görüşme neticesinde kitlesel olmaması şartıyla sınırlı sayıda katılımcı ile etkinliğe izin verildiği sözü alınıyor.