Piyasalarda Katar etkisi

Piyasalarda Katar hareketliliği: Dolar ve Euro tırmanıyor





Hükümetin, TBMM Genel Kurul gündeminin alt sıralarından öne çektiği, “Katar topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması” ve “Türkiye ile Katar arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine ilişkin işbirliği protokolü”ne ilişkin görüşmeler başladı.





Genel Kurul’da bugün onaylanması beklenen anlaşmaların “Türkiye’yi fiilen Katar yanında konuşlandıracağı”na ilişkin oluşturduğu risk algısıyla, sabah saatlerinde 3.51 lirada olan doları 3.55 liraya taşıdı.





EURO 4 LİRA SINIRINDA





Dolar hızlı bir tırmanışla 3.5505 liraya kadar çıkarken, euro da 3.99 lirayı da aşarak yeniden 4.0 lira sınırına dayandı. Hükümetin Katar hamlesiyle jeopolitik risklerin arttığı algısı Borsa İstanbul’da da satış getirdi ve BIST 100 Endeksi günü 0.73 düşüşle 97 bin 617 puandan kapandı.