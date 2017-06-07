Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! İran'dan Suudi Arabistan'a: İntikam alacağız /07 Haziran 2017 19:50

Flaş! İran'dan Suudi Arabistan'a: İntikam alacağız

İran'ın başkenti Tahran'daki terör saldırısının ardından İran'dan çok sert bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları, "Tahran'da bugün olanlar için intikam alacağız. Saldırının arkasında Suudi Arabistan vardır" açıklamasında bulundu.

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İran'dan çok sert açıklama.. 'Saldırının arkasında Suudi Arabistan var'

Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının sorumlusunun Suudi Arabistan olduğu öne sürüldü. 

Açıklamada, "Bu terörist saldırı, terörizmi destekleyen ABD Başkanı ve Suudi liderlerin görüşmesinden sadece bir hafta sonra meydana geldi. DEAŞ'ın bu saldırıyı üstlendiği gerçeği, onların da  bu saldırıya katıldığını ispatlıyor" ifadesinde bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı General Hüseyin Salami tarafından yapılan açıklamada ise "Şüphesiz ki, bugün Tahran'da olanlar için teröristlerden, onların bağlantılarından ve destekçilerinden intikam alacağız" ifadesinde bulundu. 

İran'ın başkenti Tahran'da bugün biri parlamentoda diğeri ise Ayetullah Humeyni'nin mezarında düzenlenen intihar bombalı ve silahlı saldırılarda en az 12 kişi öldü.
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