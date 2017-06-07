Samanyolu Haber /Gündem / Irak'ta Kürtler bağımsızlık referandumuna gidiyor /07 Haziran 2017 19:32

Irak'ta Kürtler bağımsızlık referandumuna gidiyor

Irak'ta referandumun tarihi belli oldu. Irak'taki kürtlerin bağımsızlık referandumunun tarihini Barzani açıkladı.

SHABER3.COM

Rudaw’ın geçtiği haberde Irak’taki Kürtlerin bağımsızlık referandumunun 25 Eylül’de gerçekleşeceği haberini “acil” koduyla paylaştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin daha önce Ekim 2017’de yapılacağını duyurduğu referandum kararını Barzani bugün siyasi partilerle bir araya geldiği toplantıda aldığı kaydedildi.

Barzani’nin asistanı Hemin Hawrami de Twitter’da, “Büyük haber var. Referandum tarihi 25/9/2017” ifadesini kullandı. Yetkilileri Kerkük’teki petrol bölgesinin de referandum dahilinde olduğunu açıkladı.
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