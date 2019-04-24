Dolar 2019'un rekorunu kırdı

Geçen hafta Perşembe'den bu yana 5,85 TL'nin üzerini test eden dolar güne yükselişle başladı.





Dün 5,81-5,85 aralığında seyreden dolar 24 Nisan sabahı 5,8744 TL'ye kadar tırmandı. Euro ise 6,59 TL oldu.





BORSA İSTANBUL'UN TADI YOK





Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise 96 bin puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yabancıların özellikle banka hisselerinde satış eğiliminde olduğu müşahede ediliyor.





ÇEYREK ALTIN 394 TL





Altın fiyatları ise yüzde 1'e yakın arttı. İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 239,6 TL oldu. Çeyrek altın 393,8 TL'den satıldı.





Dolar 11 Ekim 2018 tarihindeki 5,8732 TL seviyesini aşarak son 5 ayın rekorunu kırdı.





ABD'NİN MÜEYYİDE HAZIRLIĞI





TL'nin değer kaybının hızlanmasında Cumhuriyetçiler ile Demokratlar tarafından hazırlanan müşterek karar teklifinin ABD Senatosu'nda müzakere edilmeye başlaması etkili oldu.





Kararın onaylanması halinde "ABD'ye karşı hasmane tavır sergileyen ülkelere karşı uygulanan müeyyideler" Türkiye için de geçerli olacak.