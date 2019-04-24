Beyaz eşyada kriz: Üç aylık düşüş yüzde 7

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar mart ayında yüzde 1 düşüşle 552 bin 657 adet oldu.





İç satışlar ocak ayında yüzde 9, şubat ayında ise yüzde 12 gerilemişti.





ÜÇ AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 7





Buna göre ocak-mart döneminde iç satışlar yüzde 7 düşüşle 1,36 milyon adete geriledi.





Beyaz eşya ihracatı ise mart ayında yüzde 6 düşüşle 1,49 milyon adet, ocak-mart döneminde de yüzde 3 düşüşle 4,17 milyon adet seviyesine geriledi.





ÜRETİM GERİLEDİ





Beyaz eşya üretimi ise martta yüzde 2 artarken, ocak-martta yüzde 3 geriledi. İlk çeyrekte üretim 5,72 milyon adet olarak gerçekleşti.