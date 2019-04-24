Samanyolu Haber /Ekonomi / Beyaz eşyada kriz: Üç aylık düşüş yüzde 7 /24 Nisan 2019 11:24

Beyaz eşyada kriz: Üç aylık düşüş yüzde 7

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi indirimlerine rağmen beyaz eşya sektöründe kriz devam ediyor. 2019 yılının ilk üç ayında satışlar yüzde 7, üretim yüzde 3 geriledi. İhracat da azalıyor.

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar mart ayında yüzde 1 düşüşle 552 bin 657 adet oldu.

İç satışlar ocak ayında yüzde 9, şubat ayında ise yüzde 12 gerilemişti.

ÜÇ AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 7 

Buna göre ocak-mart döneminde iç satışlar yüzde 7 düşüşle 1,36 milyon adete geriledi.

Beyaz eşya ihracatı ise mart ayında yüzde 6 düşüşle 1,49 milyon adet, ocak-mart döneminde de yüzde 3 düşüşle 4,17 milyon adet  seviyesine geriledi.

ÜRETİM GERİLEDİ

Beyaz eşya üretimi ise martta yüzde 2 artarken, ocak-martta yüzde 3 geriledi. İlk çeyrekte üretim 5,72 milyon adet olarak gerçekleşti.
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