Okullarını kapattırmak için ülke ülke gezen eğitim düşmanına en güzel cevap!

Tanzanya geneli yapılan sınavda en yüksek puanı alarak 1. olan öğrenci de Feza Okulları öğrencisi.



Okul bazında en yüksek puanı alarak birinci olan okul, öğrenci sıralamasında da diğer okulları geride bıraktı. ‘Form 4’ adlı sınavda Feza Okulları öğrencisi Alfred H. Shauri, en yüksek puanı alarak Tanzanya birincisi oldu. Böylelikle Feza Okulları Tanzanya'da hem okul başarı sıralamasında hemde bireysel başarı sıralamasında birinci sırada yer aldı.

2015 yılında Tanzanya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘En gelişmiş okul’ ve ‘en iyi okul’ ödülünü alan Feza okulları, geçtiğimiz yıllarda yapılan ülke geneli sınavlarda da birinciliği kaptırmamıştı. Ülkede 'en iyi eğitim veren okul' olarak bilinen Feza Okullarına, geçen hafta da 'Tanzania Leadership Awards 2016' dahilinde onur ödülü verilmişti.













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