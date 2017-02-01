Türkiye'nin ilk kadın general adayına gözaltı!

Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltına alındı





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir gizili tanık ifadesiyle 15 Temmuz'da darbecileri durduran isimler arasında yer alan Türkiye'nin ilk kadın general adayını gözaltına aldı.





Havacılara yönelik cadı avı kapsamında 10 pilot gözaltına alındı.





Yarbay Bilgehan Bülbül ve eşi Nail Bülbül de, gizli bir itirafçının ifadesiyle gözaltına alındı.













KARARGAH'TA DANIŞMAN OLARAK GÖREV YAPIYORDU







15 Temmuz darbe girişimi sonrası Genelkurmay Karargahı'na atanan Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem'de Hava Kuvvetleri danışmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Hava Harp Akademisi'nden 2008 yılında mezun olan Bilgehan Bülbül, Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın kurmay subayıydı. Bülbül, bu özelliğiyle, Türkiye'nin gelecekteki ilk kadın generali olma ihtimali en yüksek kadın subay olarak gösteriliyordu.







HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI OLABİLİR





2016 yılı YAŞ toplantısında Albaylığa terfi ettirilmeyerek temdit alan Bilgehan Bülbül'ün, teamüller gereği 2017 yılında albay, 2022 yılında ise tuğgeneralliğe yükselmesinin önünde bir engel bulunmuyordu. Bülbül'ün orgeneralliğe kadar yükselerek ilk kadın Hava Kuvvetleri Komutanı olabileceği de konuşuluyordu. Kurmay Yarbay Bülbül, Ankara Etimesgut'ta konuşlu 211. Filo'nun (Gezgin Filo) Komutanlığını yaptı. Harp görevlerini yerine getiren CASA uçakları (CN-235M) bulunuyor.





Bülbül, Hava Kuvvetleri'nde filo komutanlığı yapan ilk kadın subay olarak da tanınıyordu.













AKINCI'DA FİLO KOMUTANIYDI





Bilgehan Bülbül ile birlikte gözaltına alınan eşi Hava Pilot Kurmay Yarbay Nail Bülbül ise, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbenin en etkin üslerinden Akıncı Üssü'nde görevliydi. Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş, 15 Temmuz gecesi ilk F-16'ların kalktığı Akıncı'daki 141. Filoya komuta ederken, Nail Bülbül ise keşif filosu 142. Filonun komutanlığı görevini yürütüyordu. Kurmay Yarbay Nail Bülbül, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan isimler arasındaydı.

DARBECİLERE KARŞI DURDU AMA GÖZALTINA ALINDI!





Ancak, darbe girişimi sırasında personeli arayıp kimsenin katılmaması emrini verdiği yönündeki bilgilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca savcılığa iletilmesi üzerine serbest kalmıştı. Darbeye karşı durduğu için övgü alan Bülbül, darbe girişiminden sonra Akıncı Üssü'nde neler yaşandığına yönelik incelemelerde de aktif görev üstlendi. Akıncı Üssü'nde yaşananların açığa çıkarıldığı incelemede bilirkişilik yapan Nail Bülbül, üsse yönelik görüntüleri izleyip değerlendirme yapan ekip içerisinde yer alıyordu.









