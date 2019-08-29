Samanyolu Haber /Gündem / İGDAŞ'a yeni genel müdür /29 Ağustos 2019 12:14

İGDAŞ'a yeni genel müdür

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi İGDAŞ'a genel müdür olarak Dr. Mithat Bülent Özmen atandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim kadrosu yapılandırması devam ediyor.  İBB'nin iştirak şirketlerinden İGDAŞ'ın yeni Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen oldu.

Dr. Özmen, 1988-1992 yılları arasında Mülkiye’de siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudu. 

AB Jean Monnet Bursiyeri olarak özel sektörü temsilen gittiği University of Kent, Brussels School of International Studies’den uluslararası ilişkiler yüksek lisans derecesi alan Özmen, doktorasını Okan Üniversitesi’nde bankacılık ve finans üzerine yaptı.

DIŞİŞLERİ'NDE BAŞLADI

1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’na katıldı. 

Özmen akabinde hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde CCO, CRO, COO ve CFO olarak çalıştı. 

Mithat Bülent Özmen bir dönem İş Bankası teftiş kurulunda görev almıştı.

En son Türkiye Varlık Fonu’nda CFO ve COO olarak görev alan Dr. Özmen, halihazırda Akfel Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO’luk görevlerinin yanı sıra Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütüyor.
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