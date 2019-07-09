Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye uyarı: OHAL'in verdiği zarar tamir edilsin

Mijatovic, Türkiye’ye geçen hafta yaptığı ziyaretin sonuçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.







Euronews'te yer alşan açıklamada, “Türkiye acil olarak, yargı sistemine olan güvenin tesisi için gerekli önlemleri acilen almalı. Olağanüstü Hal Uygulaması sırasında verilen zarar tamir edilmeli." denildi. e yer alşan açıklamada, “Türkiye acil olarak, yargı sistemine olan güvenin tesisi için gerekli önlemleri acilen almalı. Olağanüstü Hal Uygulaması sırasında verilen zarar tamir edilmeli." denildi.





Mijatovic, Türk yargısının bağımsızlığının bu dönem içinde aşındığını ifade etti ve özellikle Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili anayasa değişikliklerinin Avrupa Konseyi’nin temel standartlarına aykırı olduğu görüşünü dile getirdi.













İnsan Hakları temsilcisi, özellikle hakim ve savcıların tayini ve görevden alınma biçimiyle ilgili uygulamalara örnek verdikten sonra, mevcut yargı sisteminin devletin korunmasını, insan haklarının korunmasının üzerinde tutulduğu eleştirisinde bulundu.





Terörün geniş tanımı sorun

Özellikle terör suçlamasıyla açılan davalarda insan hakları ihlalleri yapıldığını belirten Mijatovic, “Türkiye’nin terörle ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine yanıt verme gibi suç örgütleriyle mücadele hakkı ve sorumluğu var. İnsan haklarına saygı olmadan güvenlik olmaz. İnsanlar ayrıca insan haklarına saygı gösterilmediği takdirde kendilerini güvende hissetmez. Terörle mücadele ederken, insan haklarına saygı göstermemek, hukuk devleti ve yargı sistemine güvene zarar verir. “ ifadesini kullandı.





İnsan Hakları Temsilcisi, Türkiye’de terörizm ve suç örgütü üyeliğinin geniş tanımıyla ilgili yasaların AİHM tarafından da eleştirildiğine dikkati çekti ve bu konuda Gezi olayları iddianamesinde yer alan suçlamaları örnek gösterdi.