AKP'nin 23 Haziran açılımı mı?

Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, Ramazan Bayramı dolayısıyla görüştüğü ağabeyinin mesajlarını açıkladı.





Mehmet Öcalan, ağabeyi Öcalan’ın Şengal ile birlikte Kuzey Suriye için de değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti.





Öcalan, ağabeyinin, “Kuzey Suriye halkının özgürlükleri için daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Ancak bunu bütün Suriye halkları ile yapmaları gerekir. Suriye’nin birliği için bütün halkların ortak yaşamı hep birlikte inşa etmeleri gerekir. Bunu başarabilirlerse kimse bunu sonlandıramaz.” dediğini aktardı.







“YENİ BİR YÖNTEME İHTİYAÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİ”





Abdullah Öcalan’la görüşmesini Mezopotamya Ajansı’na (MA) anlatan Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan’ın açlık grevlerine ilişkin ise şunları söylediğini belirtti: “Açlık grevleri bir eylem yöntemi, ancak bir yere kadar uygulanabilir. Bir yerden sonra ise herkese zarar verebilir. Bu aşamadan sonra daha çok demokratik halk eylemliklerinin geliştirilmesi gerekiyor.”





Öcalan’ın, siyasete dönük eleştirileri olduğunu da ifade eden Mehmet Öcalan, şunları kaydetti: “Tamamen tıkanan bir dönemden geçtiklerini, imha ve savaş politikaları ile bir sonuç alınamayacağının altını çizdi. Türk devletinin imha ve savaş politikası ile bir sonuç alamayacağını, bu nedenle de yeni bir yönteme ihtiyaç olduğunu söyledi.”





Mehmet Öcalan, Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'nda tutuklu bulunan ağabeyi Abdullah Öcalan ile görüşmek için Gemlik Limanı'nı kullanıyor.





“DIŞARIDA BULUNANLAR ÇOK DAHA FAZLA İMKÂNA SAHİP”





Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan'ın açlık grevlerine de temas ederek, "Cezaevlerinde olanlar zaten dört duvar arasında, burada siyaset zaten yapamazlar. Bulundukları yerler itibarıyla zaten zor şartlarda yaşıyorlar. Dışarıda bulunanlar çok daha fazla imkâna sahipler ve çok daha fazla yöntem geliştirebilirler. Dışarıda olanlar örgütlenmelerini yapıp güçlensinler ve demokratik tepkilerini bu anlamda geliştirsinler.” değerlendirmelerinde bulunduğunu kaydetti.





“İMKÂN VERİLİRSE TIKANIKLIK AŞILIR”





Öcalan’ın Kürt meselesine dair çözüm kanallarının tıkanmasından hem devleti hem de demokratik kurumları sorumlu tuttuğunu aktaran Mehmet Öcalan, imkân verilmesi halinde tıkanıklığı açabileceklerini vurguladığını belirtti.





Mehmet Öcalan, ağabeyinin bu noktada daha önce de sarf ettiği gibi “Savaşla ölümlerle bu sorun çözülmez” dediğini kaydetti.





Mehmet Öcalan'a ziyaret esnasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanları eşlik ediyor.





İSTANBUL'DA YENİDEN YAPILACAK SEÇİME DEĞİNMEDİ





Abdullah Öcalan’ın sohbetleri sırasında 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçime hiç temas etmediğini söyleyen Mehmet Öcalan, ağabeyinin son olarak Ramazan Bayramı vesilesiyle herkesin bayramını kutladığını kaydetti.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediye başkanlıklarını kaybetmişti.





AKP SEÇİMİ KAYBEDİNCE TAVIR DEĞİŞTİRDİ





Seçim hezimetinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kendi adayını çıkarmaması ve AKP ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından desteklenen adayın karşısındaki en kuvvetli adaya desteklemesi etkili olmuştu.





Seçimden önce HDP başta olmak üzere muhalefet partilerini PKK ile işbirliği yapmakla itham eden AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 2013'ten bu yana ilk defa avukatları ile görüşmesine izin verilmesinin hatırlatılması üzerine, "Zaten aile görüşüyor. Geçen Mehmet'i (Öcalan) göndermiştik." ifadelerini kullanmıştı.





YILDIRIM "KÜRDİSTAN" DEDİ





AKP ile MHP'nin 23 Haziran'da yeniden yapılacak seçimde İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım da dün Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi için "Kürdistan" demişti.





Keskin dönüşlerin Kürt seçmenin oylarını almaya dönük siyasi manevra olduğu belirtiliyor.