S&P'den Türk Lirası açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s, TL değerinin düşük olması nedeniyle bazı hizmetlerin ihracata odaklanacağını söyledi.





TEMEL PARA BİRİMİNİN ALTINDA İŞLEM GÖRÜYOR





S&P Kıdemli Direktörü Frank Gill, dünkü telekonferansta Türkiye’de ekonomik büyümenin olası itici güçleri hakkında, “İhracat son derece iyi bir seyir izledi ve hizmet ihracatı dahil olarak izlemeye devam ediyor. Türkiye ekonomisindeki parlak bir nokta bu… çünkü para birimi temel olarak değerinin altında (işlem görüyor)” dedi. TL 2018’i dolar karşaısında yüzde 28 kayıpla kapattıktan sonra bu yıl da yüzde 9’a yakın değer yitirdi.







