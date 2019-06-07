Samanyolu Haber /Ekonomi / Angola'da bile enflasyon bizim altımızda /07 Haziran 2019 16:41

Angola'da bile enflasyon bizim altımızda

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye bu oranla enflasyonu en yüksek 8'inci ülke. Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda." dedi.

Saray medyasına vapur şoku

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sözcüsü Faik Öztrak canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Nisan ayında açılan şirket sayısının yüzde 21 azaldığına işaret eden Öztrak, "Pahalılık başını aldı gidiyor. Yıllık tüketici, üretici fiyatları rekorlar kırmaya devam ediyor." dedi. 

ENFLASYON HAİTİ'DE BİLE DAHA DÜŞÜK

Öztrak yıllık yüzde 18,7 tüketici enflasyonunun (TÜFE) serideki en yüksek mayıs ayı enflasyonu olduğunu kaydetti. 

"Türkiye bu oranla enflasyonu en yüksek 8'inci ülke." diyen Öztrak. "Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda." değerlendirmesinde bulundu.

MİLLETİN EVLATLARI İŞ BULAMAZKEN, SARAY SOSYETESİ 40 ŞİRKETTE KAYYIM! 

Öztrak, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti tarafından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Kaynak Holding'in 40 şirketinde THY basın müşaviri Yahya Üstün'ün kayyım olarak görev yapmasına da temas etti. 

"Milletin evlatları borç bulamadığı için intihar ederken yandaşlar ballı yönetim kurulu üyeliklerine getiriliyor." diyen Öztrak, "Saray sosyetesindekiler genç yaşta 40 ayrı yerde yönetim kurulu üyesi olabiliyor. Örnek mi? THY'nin 34 yaşındaki basın müşaviri (Yahya Üstün)."

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