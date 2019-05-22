AKP-MHP ittifakından ilginç seçim hamlesi: Öcalan'ın tecriti kaldırılacak

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi’nde Ekrem İmamoğlu, İstanbul yarışını Binali Yıldırım’a karşı az bir oy farkı ile kazanmıştı. YSK’nın İstanbul seçimlerinin 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenmesi yönünde verdiği karar sonrasında AKP'nin yarışta öne geçebilme adına yapacağı hamleler merakla bekleniyor.





Uzmanlar, İstanbul’daki seçim yarışında HDP seçmeninin önemli bir rol oynayacağı görüşünü savunurken anket şirketleri, iktidarın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı politik denklemin içine sokmasının ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacağı söylentilerinin Kürt seçmende karşılık bulduğuna dikkat çekiyor.





Konuya ilişkin olarak DW Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat dikkat çeken ifadeler kullandı. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Kulat, AKP'nin Kürt seçmene yönelik yumuşama dilini, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecritinin kaldırılması ve atılacak yeni bazı adımlarla da destekleyeceğini düşündüğünü belirtti.





"KÜRT SEÇMEN ÜZERİNDE OLUMLU ETKİ OLUŞTURDU"







Gezici Araştırma’nın yöneticisi Murat Gezici ise AKP'nin Öcalan'ı politik denklemin içine sokmasının ve Demirtaş’ın serbest bırakılacağı gibi söylemlerin yayılmasının "şehir efsanesi" bile olsa, Kürt seçmen üzerinde, olumlu etki oluşturduğu görüşünde olduğunu kaydetti.





ANAR Başkanı İbrahim Uslu da terör örgütü elebaşı Öcalan'a yönelik adımların HDP seçmeninin sandığa gitme motivasyonunu etkileyebileceğini savundu. İstanbul'da HDP'nin yüzde 13 oyu olduğunu varsayan ve 31 Mart seçimlerinde HDP seçmeninin yüzde 90'ının İmamoğlu'na oy verdiğini hatırlatan Uslu, bir puana denk gelen oranda HDP seçmeninin sandığa gitmemesinin muhalefet açısından 80 bin oy kaybına yol açabileceğini söyledi.