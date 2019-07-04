Samanyolu Haber /Gündem / Her şey Trump'ın söylediği gibi olacak diye naif olmaya gerek yok /04 Temmuz 2019 11:59

Her şey Trump'ın söylediği gibi olacak diye naif olmaya gerek yok

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), S-400 krizinde şu ana kadar herhangi bir mutabakata varılamadı. Amerika füzelerin Rusya'dan teslim alınması halinde müeyyide kararı alınacağını tekrarlarken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400 bitmiş bir anlaşma, artık teslim süresi konuşuluyor." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber televizyonunda katıldığı canlı yayında S-400 krizine dair soruları cevaplandırdı. 

Çavuşoğlu, "Her şey Donald Trump'ın söylediği gibi olacak diye çok da naif olmaya gerek yok, çok iyimser olmaya da gerek yok. Fakat Trump'ın bir devletin başkanı olarak, Amerikan yönetiminin başkanı olarak söylemesi de bunları kabul etmesi de bu sürecin daha sağlıklı işlemesi açısından sağlıklıdır." dedi. 

Bu sözler geçen hafta Japonya'nın Osaka şehrinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında S-400 krizinin aşılması yönünde herhangi bin mutabakata varılamadığının itirafı olarak yorumlandı.  
 
"TRUMP'IN İLK 2 SENESİNDE DE PATRİOT'LA İLGİLİ BİZE BİR GERİ DÖNÜŞ OLMADI"

Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın iş başına geldiği 2016 yılında Patriot talebinin yazılı bir şekilde ABD'ye iletildiğini aktardı. 

"Daha 6 ay önce, başvurumuzdan yaklaşık 2 sene sonra bize cevap geldi." diyen Çavuşoğlu, "Yani bunu sadece Barack Obama dönemine yıkmayalım. Doğru, Obama döneminde biz 10 sene almaya çalıştık alamadık. Trump'ın ilk 2 senesinde de Patriot'la ilgili bize bir geri dönüş olmadı." ifadelerini kullandı.

"S-400 BİTMİŞ BİR ANLAŞMADIR"

Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi S-400 bitmiş bir anlaşmadır. Artık teslim süresi konuşuluyor. Biz S-400'ü alacağız, NATO'yla da diğerleriyle de görüşüyoruz. 'Eğer bir tereddüdünüz varsa gelin bunu konuşalım' diyoruz. Ama Amerika'nın daha önceki yaklaşımının da doğru olmadığını kendilerine hep söyleyegeldik. Şimdi daha sakin bir ortamda bu sürecin işlediğini söyleyebilirim." dedi.
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