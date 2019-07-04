Her şey Trump'ın söylediği gibi olacak diye naif olmaya gerek yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber televizyonunda katıldığı canlı yayında S-400 krizine dair soruları cevaplandırdı.





Çavuşoğlu, "Her şey Donald Trump'ın söylediği gibi olacak diye çok da naif olmaya gerek yok, çok iyimser olmaya da gerek yok. Fakat Trump'ın bir devletin başkanı olarak, Amerikan yönetiminin başkanı olarak söylemesi de bunları kabul etmesi de bu sürecin daha sağlıklı işlemesi açısından sağlıklıdır." dedi.





Bu sözler geçen hafta Japonya'nın Osaka şehrinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında S-400 krizinin aşılması yönünde herhangi bin mutabakata varılamadığının itirafı olarak yorumlandı.