Erdoğan-Putin görüşmesinden S-400 mutabakatı çıktı: Sevkıyatta aksama yok

Tayyip Erdoğan, S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatı konusundaki mutabakatta bir aksama olmadığını söyledi.







Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.





Erdoğan, Türkiye Rusya ilişkilerinde önemli bir ivme yakalandığını ifade etti. "Özellikle S-400'lerin sevkiyatı konusunda Duşanbe'de mutabakata vardığımız gibi, yol haritasının devamını şu anda izliyoruz" diyen Erdoğan, "Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için de öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan kısımda. Zaten bu konudaki mutabakatımızda da bir aksama söz konusu değil" şeklinde konuştu.





Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısını gelecek dönemde Türkiye'de gerçekleştireceklerini hatırlatan Erdoğan, "Turizmde gerçekten Rusya, özellikle Rus vatandaşlarının Türkiye'ye olan muhabbeti her geçen gün daha da artıyor. Bu da tabii halkımız için de turizmdeki yöneticilerimiz için de ayrı bir güç kaynağımız." ifadelerini kullandı.





Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesinin 2023'te hizmete girmesinin de önem arz ettiğini söyledi. "Ayrıca nükleer olmayan malzemelerin Türkiye piyasasından tedariki hususuna da önem atfediyoruz" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"8. Üst düzeyli İstişari Konsey Toplantısında vardığımız mutabakatın neticesinde resmi pasaportlarla ilgili teknik çalışmaların başlatıldığını öğrendim. Bunun kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını da bekliyoruz. Bununla birlikte vize muafiyetinin sağlanması konusunda henüz istediğimiz noktada değiliz. Bunu hızlandırırsak çok çok daha memnun olacağız"



