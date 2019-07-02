S-400 krizi bitmemiş: Türkiye ile ABD bedeli ağır bir çarpışmaya doğru ilerliyor

FT'nin yazısı "Trump'ın Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde otoriter liderlerle yaptığı samimi görüşmelerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'laydı" ifadesiyle başlıyor ve Erdoğan'ın görüşme sonrası açıklamalarında Trump'ın S-400 konusu sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulamayacaklarını söylediğini ısrarla belirttiğine işaret ediyor.







Ancak gazete Osaka'daki bu "neşeli görüntüye" rağmen, S-400 anlaşması nedeniyle ABD ve Türkiye arasındaki çatışmanın bir "tren enkazına" dönüşebileceği görüşünü dile getiriyor.





FT'ye göre Türkiye'nin Suriye savaşı nedeniyle Rusya karşısında kırılgan bir konumda olması denklemi zorlaştırıyor ve "Erdoğan'ın Trump'ın haftasonu ettiği samimi sözlere çok fazla güvenmesi pek de akıllıca olmaz."





'Kongre yaptırımlar konusunda Trump kadar iyimser olması pek mümkün değil'

FT'nin yazısı şöyle devam ediyor:



