CNN Türk’ün isim hakkı Demirören Medya’dan alındı mı?

CHP, bir süre önce CNN International’a başvuruda bulunarak CNN Türk’ü şikayet etmişti. Başvuruyu inceleyen marka yöneticileri ve hukukçuların, CNN Türk’ün yayın politikasının isimlerine zarar verdiği kanaatine vararak isim hakkını geri aldığı ileri sürülüyor.







CNN International’ın kararı Demirören Medya’ya ilettiği ve kanala isim değişikliği için kısa bir süre verildiği belirtiliyor.





CHP, CNN Türk’ten isim haklarını çekmesi için CNN’in Atlanta’daki genel merkezi önünde protesto gösterisinde bulunmuştu. CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan “CNN isim haklarını CNN Türk’ten geri çekinceye kadar bu mücadelemiz sürecek.” demişti.