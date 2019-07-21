O varsa biz yokuz!

İngiltere'de Maliye Bakanı Philip Hammond, Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) kararının hararetli savunucularından Boris Johnson'un başbakan seçilmesi halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.





BBC'de katıldığı bir canlı yayında Brexit ve Johnson ile ilgili görüşlerini dile getiren Hammond, "Boris Johnson'ın yeni başbakan olması halinde hükümetteki şartların 31 Ekim'de anlaşmasız bir ayrılığı gerektireceğini anlıyorum. Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil." diye konuştu.





JOHNSON BAŞBAKAN OLURSA İSTİFA EDECEK





Hammond, yeni başbakanın Johnson olması halinde May'in 24 Temmuz Çarşamba günü resmi olarak görevinden ayrılmasını beklemeden istifasını sunacağını söyledi.





DW Türkçe'nin haberine göre Adalet Bakanı David Gauke da Johnson'ın seçilmesi halinde çarşamba günü görevinden çekileceğini açıkladı.





Sunday Times'a mülakat veren Gauke, anlaşma olmadan gerçekleşecek bir Brexit'in İngiltere için "milli bir aşağılama" olacağını dile getirdi.





DİĞER BAKANLAR DA AYRILABİLİR





İki bakan da, Johnson'ın ön gördüğü program göz önüne alındığında, istifa etmemeleri halinde hükümetten ihraç edileceklerini savunuyor.





Muhafazakâr Parti'nin İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart gibi bazı diğer Brexit karşıtı üyelerinin de Johnson'ın başbakan olması halinde görevlerinden ayrılabilecekleri belirtiliyor.





Hammond, daha önce Alman Süddeutsche Zeitung'a verdiği mülakatta muhtemel bir Johnson hükümetinin oluşması halinde güvensizlik oyuna giderek itiraz hakkını da kullanabileceğini ifade etmişti.





Diğer yandan Sunday Times, çok sayıda Muhafazakâr Partili milletvekilinin Brexit karşıtı Liberal Demokrat Parti'ye geçme planlarının olduğunu bildirdi.





Johnson yeni başbakan seçilmesi halinde söz konusu milletvekilleri olmadan parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağlayamayacak.





Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) kararının hararetli savunucularından Boris Johnson'un başbakan seçilmesi halinde bazı bakanların kabineden istifa edeceği belirtiliyor.



YENİ BAŞBAKAN SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK





Theresa May'den boşalan başbakanlık koltuğu için en güçlü aday olarak görülen eski Dışişleri Bakanı Johnson, Brexit referandumunda Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılığın ateşli savunucularından biri olarak öne çıkmıştı.





Başbakan seçilmesi halinde Brexit konusunda sert bir tavır takınması beklenen Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de anlaşma olmaksızın Birlik'ten ayrılmasından yana.





May'in 7 Haziran'da Muhafazakâr Parti'nin liderliğinden istifa etmesinin ardından parti liderliği için yarışan adaylar arasında eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile halen görevde olan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt sona kalan iki isim olmuştu.





İlk turu 13 Haziran'da gerçekleştirilen oylamanın sonucunun salı günü açıklanması bekleniyor. Partinin genel başkanlığını kazanan aday başbakanlık koltuğuna da oturacak.