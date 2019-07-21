Almanya'da NATO krizi

Almanya’nın yeni Savunma Bakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Amerika Birleşit Devletleri (ABD) Başkan Donald Trump’ın Almanya’nın NATO’ya desteğinin gayri safi milli hasılanın (GSYH) yüzde 2’sine çıkarılması talebini "haklı" bulduğunu söyledi.





Kramp-Karrenbauer bu sözleriyle koalisyon ortakları arasında krize sebep olurken, selefi Ursula von der Leyen ve Başbakan Angela Merkel’den farklı bir politika takip edeceği mesajını verdi.





"YÜZDE 2 TAAHHÜTÜNÜN ARKASINDAYIM"





Kramp-Karrenbauer, Almanya’nın savunmaya daha fazla bütçe ayırması gerektiğini belirterek, “Almanya NATO’nun yüzde iki hedefine çok açık onay verdi, ben bu taahhüdün arkasındayım.” dedi.







Yüzde iki hedefine ulaşmanın zaman alacağını belirten bakan, “Önemli olan hedefe ulaşmak için gerekli yola girilmesi.” şeklinde konuştu.





Amerika'nın Sesi'nin haberine göre bakan olmadan önce de Alman ordusunun bütçesinin yükseltilmemesini eleştirdiğini belirten Kramp-Karrenbauer, bundan sonra ordudan sorumlu bakan olarak bu konudaki tutumunu kabine masasında çok daha kararlı bir şekilde gündeme getireceğini açıkladı.





CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Savunma Bakanlığı görevine tartışmalı bir beyanatla başladı.

"ALMANYA'NIN GÜVENLİĞİNDE NATO TEMEL UNSUR"





Almanya’nın, NATO ve ABD’yle olan ortaklığının tartışılmasını da eleştiren Kramp-Karrenbauer, “Almanya’nın güvenlik sisteminde NATO temel unsurdur.” dedi.





Başbakan Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sıklıkla gündeme getirdikleri ‘Avrupa Ordusu’ planlarına da mesafe koyan Kramp-Karrenbauer, söz konusu yapılanmanın NATO’nun yerini almasının söz konusu olamayacağını belirtti.





TRUMP: 2025'TEN ÖNCE YERİNE GETİRİN





NATO ülkeleri, 2025 yılına kadar savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 2’sine çıkarma kararı almıştı. Sık sık Almanya’ya savunma harcamalarını arttırması uyarısı yapan Trump, NATO üyelerinin yüzde 2 taahhüdünü 2025’ten önce yerine getirmesini talep ediyor.





Merkel’in bu konuyla ilgili tutumu, Almanya ve ABD arasında gerilime sebep olmuştu.





Kramp-Karrenbauer’in göreve geldikten sonra verdiği ilk mülakattaki açıklamaları, Başbakan Merkel’in takip ettiği çizgiye ters düşerken, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Kramp-Karrenbauer’i "populizm" yapmakla itham etti.





MERKEL'İN ORTAĞI SPD: SAVUNMA BAKANI POPÜLİZM YAPMASIN

“SPD, Trump istedi diye savunma harcamalarının arttırılmasına evet demeyecek. Bunu koalisyon anlaşmasında da vurguladık.” diyen Klingbeil, "Kramp- Karrenbauer populist açıklamalar yapmak yerine, selefinin sebep olduğu Alman ordusundaki askeri tehçizat kaosunu çözmeli.” diye konuştu.





56 yaşındaki Kramp-Karrenbauer 24 Temmuz Çarşamba günü özel oturumda bir araya gelecek Federal Meclis’te yemin ederek resmen göreve başlayacak.





Kramp-Karrenbauer, Berlin’deki siyasi analizciler tarafından Başbakan Merkel’in halefi olarak tanımlanıyor.