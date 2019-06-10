Samanyolu Haber /Ekonomi / Brexit sancısı: İngiltere ekonomisi daraldı /10 Haziran 2019 13:04

Brexit sancısı: İngiltere ekonomisi daraldı

Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) kararı siyasi krizden sonra İngiltere ekonomisine de zarar vermeye başladı. İngiltere'de imalat sanayi nisan ayında son 17 yılın en sert düşüşüne maruz kaldı.

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İngiltere'de imalat sektörü nisan ayında yaklaşık 17 yılın en sert üretim kısıntısını gerçekleştirdi. Otomobil üreticilerinin planlanan kapatmaları gerçekleştirmesi imalat düşüşünde etkili oldu.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından bugün yayımlanan rakamlara göre İngiltere'de imalat üretimi nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,9 ile 2002 yılı haziran ayından beri müşahade edilen en sert düşüşü gerçekleştirdi. 

Motorlu taşıt imalatı yüzde 25 azaldı.

MİLLİ GELİR AZALDI

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) aynı dönemde yüzde 0,4 ile 2016 yılı mart ayından beri en sert aylık düşüşünü gerçekleştirdi. 

Son üç aylık büyüme yüzde 0,3 ile beklentinin altında geldi. Motorlu araç üretiminde yüzde 24'lük düşüş 1995 yılından beri en sert daralmaya işaret ediyor. 
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