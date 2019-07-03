Samanyolu Haber /Dünya / Brexit parlamenterleri, AB Milli Marşı’nı protesto etti /03 Temmuz 2019 00:02

Brexit parlamenterleri, AB Milli Marşı’nı protesto etti

Yeni kurulmasına rağmen Avrupa Parlamentosu’nda 29 sandalye elde eden İngiliz Brexit Partisi parlamenterleri Strasbourg’da düzenlenen açılış oturumunda Avrupa Birliği Milli Marşı’nı sırtını dönerek protesto etti.

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Yeni kurulmasına rağmen Avrupa Parlamentosu’nda 29 sandalye elde eden İngiliz Brexit Partisi parlamenterleri Strasbourg’da düzenlenen açılış oturumunda Avrupa Birliği Milli Marşı’nı sırtını dönerek protesto etti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler birçok kişinin tepkisine yol açtı.

Brexit Party lideri Nigel Farage, protesto sonrası euronews’e yaptığı açıklamada, “Bize empoze edilen yabancı bir milli marşa saygı duymuyorum” dedi.

İngiltere’nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit en son anlaşmanın İngiliz milletvekilleri tarafından onaylanmaması üzerine 31 Ekim’e ertelendi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevi bırakmasının ardından başbakanlığın en güçlü adaylarından Dışişleri Eski Bakanı Boris Johnson ise 31 Ekim 2019 tarihine kadar ülkesinin AB’den ayrılık sürecini (Brexit) tamamlayacağını söylüyor.
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