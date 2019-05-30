Samanyolu Haber /Ekonomi / O iki ihaleyi Sabancı kazandı /30 Mayıs 2019 14:21

O iki ihaleyi Sabancı kazandı

Yönetim kurulu başkanlığı görevini Güler Sabancı'nı ifa ettiği Sabancı Holding'in enerji şirketi Enerjisa bugün düzenlenen ihalede Çanakkale ve Aydın bölgelerinde rüzgârdan elektrik üretme hakkını kazandı.

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın dört bağlantı bölgesinde toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) ihalesi tamamlandı.

Bugün bakanlık binasında düzenlenen YEKA-2 ihalelerinde, Balıkesir bölgesi için kilowatt saat (kWh) başına en düşük teklifi 3,53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. verdi. 

ÇANAKKALE VE AYDIN İÇİN EN DÜŞÜK TEKLİF SABANCI'DAN

Çanakkale bölgesi için kWh başına en düşük teklif ise 3,67 dolar-cent ile Sabancı Holding'in enerji şirketi Enerjisa Üretim Santralleri AŞ'den geldi.

Rüzgar YEKA -2 kapsamında bugün düzenlenen ilk iki ihalede, Aydın bölgesi için kWh başına en düşük teklifi 4,56 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Muğla bölgesi için kWh başına en düşük teklifi 4 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. vermişti.

İKİ BÖLGENİN İHALESİNE HANGİ ŞİRKETLER KATILDI?

*Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti

*Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Eze İnşaat AŞ

*Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ

*B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madencilik Nakliyecilik San. Tic. AŞ

*Res Anatolia Holding AŞ

*Çinili Res Enerji Üretim San. Tic. AŞ

*Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ

*İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O iki ihaleyi Sabancı kazandı Sonraki Haber >>

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:37:03