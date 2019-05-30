O iki ihaleyi Sabancı kazandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın dört bağlantı bölgesinde toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) ihalesi tamamlandı.





Bugün bakanlık binasında düzenlenen YEKA-2 ihalelerinde, Balıkesir bölgesi için kilowatt saat (kWh) başına en düşük teklifi 3,53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. verdi.





ÇANAKKALE VE AYDIN İÇİN EN DÜŞÜK TEKLİF SABANCI'DAN





Çanakkale bölgesi için kWh başına en düşük teklif ise 3,67 dolar-cent ile Sabancı Holding'in enerji şirketi Enerjisa Üretim Santralleri AŞ'den geldi.





Rüzgar YEKA -2 kapsamında bugün düzenlenen ilk iki ihalede, Aydın bölgesi için kWh başına en düşük teklifi 4,56 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Muğla bölgesi için kWh başına en düşük teklifi 4 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. vermişti.





İKİ BÖLGENİN İHALESİNE HANGİ ŞİRKETLER KATILDI?





*Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti





*Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Eze İnşaat AŞ





*Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ





*B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madencilik Nakliyecilik San. Tic. AŞ





*Res Anatolia Holding AŞ





*Çinili Res Enerji Üretim San. Tic. AŞ





*Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ





*İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ