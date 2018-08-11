Samanyolu Haber /Gündem / Albayrak'ı öven Sabancı'ya sordular: Bu sunuma bakıp yönetici olarak işe alır mıydın? /11 Ağustos 2018 10:33

Albayrak'ı öven Sabancı'ya sordular: Bu sunuma bakıp yönetici olarak işe alır mıydın?

Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Yeni Ekonomi Modeli' açıklamasından memnuniyetsizliğini dolara rekor kırdırarak verirken, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Albayrak'a destek verdi.

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

''Sayın Bakan Sayın Bakan Albayrak'ın geçmişini biliriz. Söylediğini yapan bir bakandır. Açıkladığı programla başarılı olacağına inancım tam" diye konuşan Sabancı, söylenenlerin yapılacağından emin olduğunu ifade etti. 

Bloomberg HT televizyonuna konuşan Sabancı, "Orta Vadeli Program çıktığında hepimiz daha ayrıntılı bilgiye sahip olacağız. Bakanımızın Enerji Bakanlığı’nı da bildiğimiz için. Söylenenlerin harfiyen yapılacağına inancımız tamdır" yorumunu yaptı. 

Güler Sabancı'nın açıklamasının ardından özellikle Twitter kullanıcıları mesajlarında Sabancı'ya tepki gösterdi.

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