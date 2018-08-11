Albayrak'ı öven Sabancı'ya sordular: Bu sunuma bakıp yönetici olarak işe alır mıydın?

''Sayın Bakan Sayın Bakan Albayrak'ın geçmişini biliriz. Söylediğini yapan bir bakandır. Açıkladığı programla başarılı olacağına inancım tam" diye konuşan Sabancı, söylenenlerin yapılacağından emin olduğunu ifade etti.







Bloomberg HT televizyonuna konuşan Sabancı, "Orta Vadeli Program çıktığında hepimiz daha ayrıntılı bilgiye sahip olacağız. Bakanımızın Enerji Bakanlığı’nı da bildiğimiz için. Söylenenlerin harfiyen yapılacağına inancımız tamdır" yorumunu yaptı.





Güler Sabancı'nın açıklamasının ardından özellikle Twitter kullanıcıları mesajlarında Sabancı'ya tepki gösterdi.



