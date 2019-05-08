İmamoğlu'na bir destek de Sabancı'dan

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (AKP) talebi doğrultusunda karar veren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 4'e karşı 7 oyla Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etmişti.





31 Mart'ta kazandığı İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı 6 Mayıs'ta YSK marifeti ile elinden alınan İmamoğlu'na sanat ve iş dünyasından destek çığ gibi büyüyor.





İMAMOĞLU'NUN "ARTIK HERKES KONUŞACAK" ÇAĞRISI





YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından sanat dünyasının ünlü isimleri, İmamoğlu'nun "Artık herkes konuşacak. Sanatçılar konuşacak, iş insanları konuşacak." sözlerine sosyal medyadan destek veriyor.





Sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'nın fotoğrafını paylaşan Hacı Sabancı, “Herşey çok güzel olacak” ifadesi ile İmamoğlu'nun, "İş insanları da konuşacak" çağrısına katıldı.





ÖMER SABANCI'NIN OĞLU, TÜSİAD ÜYESİ





Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hacı Sabancı, aynı zamanda Marinsa Denizcilik ve Hayat Tekstil şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi.





Sabancı ailesinde 4'üncü kuşağı temsil eden Hacı Sabancı (sağ başta), babası Ömer Sabancı (sol başta) ve annesi Arzu Sabancı'nın kurduğu şirketlerde yönetim kurulu üyesi.





Babası Ömer Sabancı'nın 2004-2007 yılları arasında başkanlık yapmış olduğu Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 2009 yılından beri üye olan Hacı Sabancı aynı zamanda Beşiktaş futbol kulübünün kongre üyesi.