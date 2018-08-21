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Sattığı lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf Güler Sabancı'ya verdi veriştirdi
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Sattığı lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf Güler Sabancı'ya verdi veriştirdi
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21 Ağustos 2018 18:38
Sattığı lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf Güler Sabancı'ya verdi veriştirdi
İzmir'de araç lastiği satan bir esnaf 1000 liraya sattığı lastiğin bir gecede 1400 TL'ye çıkmasıyla üretici firmanın sahibi Güler Sabancı'ya verdi veriştirdi.
Lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf verdi veriştirdi
Sabancı'nın Berat Albayrak'ı övdüğü videoya atıf yapan esnaf 'ekonomi şöyle iyi, böyle iyi diye övüyordunuz, bu lastik bir asgari ücretlinin bir aylık maaşı oldu' dedi
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