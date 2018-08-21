Samanyolu Haber /Ekonomi / Sattığı lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf Güler Sabancı'ya verdi veriştirdi /21 Ağustos 2018 18:38

Sattığı lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf Güler Sabancı'ya verdi veriştirdi

İzmir'de araç lastiği satan bir esnaf 1000 liraya sattığı lastiğin bir gecede 1400 TL'ye çıkmasıyla üretici firmanın sahibi Güler Sabancı'ya verdi veriştirdi.

Lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf verdi veriştirdi

Sabancı'nın Berat Albayrak'ı övdüğü videoya atıf yapan esnaf 'ekonomi şöyle iyi, böyle iyi diye övüyordunuz, bu lastik bir asgari ücretlinin bir aylık maaşı oldu' dedi
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Lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf verdi veriştirdi

Lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf verdi veriştirdi

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