Samanyolu Haber /Gündem / Generallere "eşek" demişti /06 Haziran 2019 17:02

Generallere "eşek" demişti

Milli Savunma Bakanlığı, Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan'ın genareller için sarfettiği "Hepsi Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyorlar." sözler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

"Generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyor"

Milli Savunma Bakanlığı, 2 Haziran'da Akit TV'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) muvazzaf generaller hakkında ağır hakaretlerde bulunan Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan hakkında suç duyurusunda bulunacak. 

Bakanlık suç duyurusu kararını bugün yazılı açıklama ile duyurdu. 

Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan, "O sizin generalleriniz var ya! Hepsi Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyor." demişti.
 
ALAN: ERDOĞAN'IN ARKASINDA EŞEK GİBİ SAF TUTACAKLAR!

Alan Akit TV'de şunları söylemişti: “(Geç geç tepkileri üzerine) Geçeceğiz tabi. Bakın sizin o Ergenekoncularınızı da Fethullahçılarınızı da hepsini, Silivri’de, Sincan’da hepsinin burnunda getiriyoruz. O hizaya gelmeyen çatal-bıçak seti apoletli generalleriniz var ya hepsi şimdi Erdoğan’ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya, eşek gibi saf tutacaklar.”

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