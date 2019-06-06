



Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan, "O sizin generalleriniz var ya! Hepsi Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyor." demişti.

ALAN: ERDOĞAN'IN ARKASINDA EŞEK GİBİ SAF TUTACAKLAR!





Alan Akit TV'de şunları söylemişti: “(Geç geç tepkileri üzerine) Geçeceğiz tabi. Bakın sizin o Ergenekoncularınızı da Fethullahçılarınızı da hepsini, Silivri’de, Sincan’da hepsinin burnunda getiriyoruz. O hizaya gelmeyen çatal-bıçak seti apoletli generalleriniz var ya hepsi şimdi Erdoğan’ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya, eşek gibi saf tutacaklar.”







Bakanlık suç duyurusu kararını bugün yazılı açıklama ile duyurdu.