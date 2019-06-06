Erdoğan'ın maksadı 500 bin kişiyi hapse atmak

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Andrew Gardner, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden bu yana Türkiye’de yapılan tutuklamalara dair açıklamalarda bulundu.





Gardner 3 yılda 100 binden fazla insanın tutuklandığına işaret ederek, “En büyük mesele niçin hapse düştüğünü bilmemen.” dedi.





SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIKLARINIZ İÇİN HAPSE ATILABİLİRSİNİZ





Alman devlet televizyonu ARD’ye ait online haber sitesi www.tagesschau.de’ye konuşan Andrew Gardner, “Türkiye’nin en büyük sorunu, hapse neden düştüğünü veya neden şikayet edildiğini bilmemen. Bu her şey olabilir. Bir konuşma olabilir, bir yerde kendini ifade etmen olabilir; bir miting ya da STK toplantısında. Bir gazetecinin veya aktivistin yayınladığı herhangi bir şey ya da bir vatandaşın sosyal medyada paylaştıkları, yani her şey olabilir.” dedi.





HAPİSHANELER DOLUP TAŞTI





Boldmedya'dan İnci Çoban'ın haberine göre Gardner, Türkiye’deki hapishanelerin dolup taştığını ve üç yıldan bu yana 100 binden fazla insanın tutuklandığını ifade etti.





Gardner, Türkiye’de hapse girmenin çok kolay, fakat çıkmanın da bir o kadar zor olduğunu, soruşturmanın birkaç yıl sürebileceğini de sözlerine ekledi.





Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Andrew Gardner, Erdoğan'ın yeni hapishaneler inşâ ettiğini belirterek, "Maksadı yarım milyon insanı hapse atmak." dedi.







MAHKEMELERE GÜVEN KALMADI





Geçen haftanın başında Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de görevden alınan hâkimler ve savcılar hakkında Ankara’dan yazılı bir açıklama talep etmişti.





Söz konusu talebi değerlendiren Tagesschau, Türkiye'de mahkemelere karşı uluslararası eleştirinin her geçen gün arttığını vurguladı.





ERDOĞAN'IN MAKSADI YARIM MİLYON İNSANI HAPSE ATMAK





Karin Senz imzalı haberde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın reddetmesine rağmen işkence iddialarının arttığı, buna rağmen Erdoğan’ın hapishanelerle ilgili çok nadir konuştuğu, onun yerine yeni hapishane inşâ ettiği belirtildi.





Haberde, “Erdoğan'ın maksadı yarım milyon insana demir parmaklıklar arasında yer açmak.” ifadelerine yer verildi.





MUHALİFLER YARGI REFORMUNDAN ÜMİTSİZ





Haberde, geçen hafta Erdoğan tarafından açıklanan yargı reformu paketine de temas edildi.





Özellikle Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan muhalif gazeteci, yazar, akademisyen ve bürokratların bu reform paketinden bir şey beklemediği ifade edildi.





ALMAN DEVLET TELEVİSYONU ARD’ye AİT ONLINE HABER SİTESİ TÜRKİYE'DEKİ HUKUK İHLALLERİNE VE TUTUKLAMALARA GENİŞ YER AYIRDI:









